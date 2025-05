La dana deja de inicio 12 millones menos en ventas en las zonas afectadas para Consum

Consum notó mucho la dana en su negocio. Seis meses después, la cadena de supermercados valenciano todavía lucha por reabrir sus dos últimas tiendas y empieza a hacer cálculo del efecto económico y social en la cooperativa. "La afectación ha sido severa", ha admitido el director general Antonio Rodríguez Lázaro, que enfatizó lo duro que ha sido para los 1.500 trabajadores afectados. "Nosotros nacemos en la zona afecta -su base está en Silla- y muchos de nuestros trabajadores estaban allí", ha dicho en la presentación de resultados del 2024.

La riada afectó a 69 tiendas de la empresa entre 39 de la marca Consum y 30 franquicias Charter con un impacto de 40 millones de euros. Rodríguez Lázaro, aseguró que la gran mayoría lo ha cubierto el Consorcio de Compensación de Seguros, pero que la afectación para la empresa ha sido de un 7% de ese gasto, unos 2,8 millones de euros.

En total la inversión en todas las tiendas sube a 35 millones de euros para poder reabrirlas. A ello se suma el impacto en las ventas en la zona, ya que hasta esta semana Consum no ha podido reabrir todas las tiendas afectadas y calculan que por el momento hay una bajada en las ventas de 12 millones de euros, aunque estos datos mezclan el periodo de cierre con la reapertura, por lo que no hay un número fidedigno de la bajada en demanda.

En total hubo unos 1.500 trabajadores de Consum afectados por la dana. "Nosotros nacemos en la zona afectada y muchos de nuestros trabajadores estaban allí", dijo el director general, que explicó que la cooperativa hizo donaciones por valor de 4 millones de euros a los que añadieron sus aportaciones los trabajadores socios. A eso se unió una línea de créditos a un 0% de interés con carencia de dos años y devolución en un plazo de cinco años para aquellos que lo necesitaran.

Para este año, Rodríguez Lázaro espera que "no haya afectación en la parte del segundo semestre" una vez en mayo se han reabierto todas las tiendas, y el objetivo es "no saturar a los equipos".

En ese sentido, el director general ha asegurado que cerrarán las tiendas y plataformas ante una alerta roja para proteger a sus empleados "en previsión de evitar que pasen estas cosas porque ha sido muy dramático para nuestro personal. ¿Que nos arriesgamos a alerta roja sea solo por precaución (y luego no pase nada)? Pues bueno, así al menos los clientes no salen de casa y tampoco les pasa nada", ha dicho. En ese sentido, ha pedido a los poderes públicos "que arreglen las infraestructuras y las mejoren para que no vuelva a pasar".

En dos de las zonas afectadas van a abrir nuevas tiendas como es en Massanassa y Aldaia y en esta última población tienen prevista de esas zonas afectadas de Aldaia tienen previsto la apertura de una nueva nave logística. Esta ha tenido un retraso "de tres o cuatro meses" debido a la pausa en la licitación, pero tras comprobar que no está en una zona inundable se ha concedido la licencia de obras, que está previsto que comience a finales de este año.