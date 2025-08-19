Detenida una asistenta del hogar y su hijo por estafar más de 30.000 euros a la mujer a la que cuidaba

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a una asistenta del hogar y a su hijo por estafar más de 30.000 euros a la mujer a la que ésta cuidaba. Los detenidos, una mujer de 43 años y un hombre de 24, son los presuntos autores de un delito de estafa tras haber hecho transferencias, pagos con tarjeta y extracciones de dinero de la cuenta bancaria de la víctima, realizando muchos de estos movimientos una vez ésta ya había fallecido el pasado año.

Los policías tuvieron conocimiento de los hechos, ocurridos en el distrito de Patraix a raíz de la denuncia interpuesta por un familiar de la víctima. De esta forma los agentes supieron de la existencia de una serie de movimientos bancarios sospechosos que no estarían autorizados por la mujer, de 71 años de edad, ya que la mayoría de estas operaciones fueron posteriores a septiembre de 2024 cuando la víctima falleció.

Además, los agentes tuvieron constancia de que la fallecida tenía a una persona que la cuidaba desde 2023 y que esta persona habría tenido acceso a su domicilio, sus cartillas y tarjetas bancarias. Por ello se centró la investigación en esta mujer y en su hijo, ya que muchas de las transferencias no autorizadas que se habían detectado iban dirigidas a una cuenta bancaria cuyo titular era el hijo de la citada cuidadora.

Es por este motivo por el que los agentes procedieron a la localización y posterior detención de estas dos personas como presuntos autores de un delito de estafa tras haber realizado presuntamente numerosas transferencias, pagos con tarjeta y extracciones de dinero de la cuenta bancaria de la víctima por valor superior a 30.000 euros. Actualmente ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.