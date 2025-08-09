Detenido el menor que protagonizó la brutal paliza a un policía en Elche (Alicante): el agente ya ha salido de la UCI

La Policía Nacional ha arrestado a uno de los dos agresores responsables de la brutal paliza que sufrió un agente en Elche la pasada madrugada del domingo. El detenido es un menor de edad, presuntamente vinculado a un clan familiar, y será puesto a disposición de la Fiscalía de Menores a lo largo del día.

La víctima, un agente nacional de 47 años, sufrió gravísimas lesiones: traumatismo craneoencefálico, pulmones encharcados, fracturas en el cráneo y la nariz, párpados destrozados, y la pérdida de prácticamente todos sus dientes tras recibir numerosas agresiones, entre ellas golpes con una piedra. Durante tres días permaneció ingresado en la UCI en estado grave, pero este miércoles fue trasladado a planta, ya fuera de peligro, aunque su recuperación sigue siendo lenta.

El ataque se produjo cuando el agente, que se encontraba fuera de servicio, intervino tras observar a dos individuos en actitud sospechosa con una motocicleta. Al acercarse para reprenderles, fue recibido por un puñetazo, seguido de una agresión con una piedra que lo dejó inconsciente, para luego continuar los golpes.

El sindicato JUPOL ha aprovechado este incidente para exigir al Gobierno y los grupos parlamentarios una reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, denunciando que la legislación actual no contempla adecuadamente los delitos graves cometidos por menores, especialmente aquellos entre 14 y 18 años, y deja a las víctimas con una protección insuficiente