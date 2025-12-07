Detenido por robar la exclusiva bicicleta de casi 20.000 euros de un piloto de MotoGP en Cheste (Valencia)

La Guardia Civil ha detenido en Madrid a un hombre de 44 años que había sustraído la bicicleta de un piloto de Moto GP durante el Gran Premio de Motociclismo en el Circuito Ricardo-Tormo de Cheste (Valencia), que se celebró del 14 al 16 de noviembre.

Se trata de una bicicleta muy exclusiva, de la cual sólo existen dos modelos en el mundo y que tiene una valoración de entre 15.000 y 20.000 euros, han informado fuentes del instituto armado en un comunicado.

Los agentes analizaron el lugar donde tuvieron lugar los hechos y comprobaron las imágenes de seguridad, no sólo del circuito, sino también de instalaciones cercanas.

Entre ellas, se visualizaron las cámaras de vigilancia de una gasolinera cercana al circuito, donde una persona entró con la bicicleta mientras se hacía pasar por personal de una de las escuderías de competición.

Los agentes encontraron así a la persona que podría haber cometido el robo, un hombre con domicilio en Madrid, que se encontraba de permiso penitenciario y sobre el que pesaban, además, varios antecedentes por delitos contra el patrimonio.

El hombre estaba siendo investigado por la comisión de varios delitos de hurto y por haber sustraído un vehículo a motor de un concesionario de coches, han señalado las mismas fuentes.

Los guardias civiles comprobaron, a través de cámaras y de testigos, que portaba la bicicleta que había sustraído de la zona de motor-home el día que desapareció, y finalmente ha sido localizado esta semana en un barrio de Madrid.

La investigación ha sido llevada a cabo por guardias civiles del Equipo de Policía Judicial de Ribarroja (Valencia) en coordinación con el Puesto Principal de Majadahonda (Madrid).

Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena número 2 (Valencia).