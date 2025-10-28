La Diputación de Valencia pide personarse en la causa que investiga la titulación de José María Ángel

La Diputación de Valencia ha pedido personarse en la causa que investiga la presunta falsedad en documento público que habría aportado el excomisionado del, Gobierno para la dana, José María Ángel, y por la cual habría conseguido un puesto de funcionario del grupo A que no le correspondería. Consideran los servicios jurídicos de la corporación provincial que «la Diputación de Valencia tiene la condición de perjudicada por el delito, al haber sufrido un menoscabo directo en su actuación y patrimonio como consecuencia de los hechos investigados».

Y añade que «esta Corporación puede haber resultado perjudicada por un delito de estafa mediante falsificación» y recuerda que «habiendo ingresado José María A.B. en 1985 en la Diputación de Valencia, y ocupando entre los años 1987 y 2024 diferentes puestos de trabajo para los que presuntamente se hizo valer de un título falsificado, es evidente que esta Administración se ha visto perjudicada y ostenta legitimación para actuar en el presente procedimiento».

Repasa el escrito de personación que "los hechos denunciados consistieron en la posible utilización de una presunta diplomatura falsa en “Archivística y Biblioteconomía” de la Universidad de Valencia durante su carrera administrativa como funcionario de la Diputación de Valencia, de forma que, desde el 1 de agosto de 1987 ha venido ocupando en esta Corporación distintos puestos clasificados como A/B (A1/A2, en la actualidad), para los que se requiere una diplomatura o licenciatura, pudiendo haber hecho uso para ello de una presunta diplomatura falsa, constando una copia de dicho título en su expediente personal".

Fue la Diputación de Valencia quien el 2 de octubre de 2025 solicitó a la Fiscalía Provincial de Valencia la práctica de las diligencias de investigación que estimara pertinentes para el esclarecimiento de una serie de hechos relativos al funcionario José María Ángel.

Más tarde, la Fiscalía respondió que "con relación a su escrito-denuncia se incoaron las Diligencias de Investigación Penal, las que en virtud de Decreto de esta fecha, se remiten al Juzgado de Instrucción nº 4 de Valencia para su unión a las diligencia previas que se están tramitando en el mismo, puesto que se tratan los mismos hechos”.