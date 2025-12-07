Las diputadas del PP en Les Corts piden el cese de Bernabé y reivindican un feminismo real

Las diputadas del PP en Les Corts Valencianes han pedido el cese de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, y han reivindicado "un feminismo real".

En un vídeo difundido por redes sociales, las parlamentarias populares van citando, una a una, "diversas frases que señalan la culpabilidad de la delegada del Gobierno" ante el supuesto caso de acoso sexual del exasesor de Moncloa y exdirigente socialista Paco Salazar a dos militantes socialistas que trabajaban con él.

"Pilar Bernabé ha ocultado denuncias de acoso sexual durante cinco meses"; "Solo actuó cuando salió en prensa, no por convicción sino por temor al escándalo"; "Ordenó silencio a las responsables de Igualdad" o "El feminismo no es una pancarta: es proteger a las mujeres, justo lo que Bernabé no hizo", son algunas de las frases que pronuncian.

El vídeo se inicia con la portavoz parlamentaria de Violencia contra la Mujer del PP, Verónica Marcos, quien ha señalado que ponen en marcha esta iniciativa divulgativa porque han presentado por registro de Les Corts la petición de cese, pero la delegada "sigue mirando hacia otro lado como si nada".

"Si Bernabé no controla ni las denuncias de acoso en su propio partido, no puede controlar nada. Ella es, junto con la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, la responsable política del intento de silenciar y frenar las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar", ha denunciado.

Para Marcos, "cinco meses de mirar hacia otro lado no se tapan con un perdón improvisado" y ha manifestado que "por responsabilidad y por decencia, Pilar Bernabé debe dimitir".