El Es-Alert pudo enviarse el 29-O gracias a Elon Musk: los WhatsApps entre técnicos de Emergencias confirman que se retrasó dos horas por la caída de la red

Los mensajes de WhatsApp internos entre personal de Emergencias la tarde del 29 de octubre a los que ha tenido acceso LA RAZÓN demuestran que, como ya se conocía, a las 18:09 de la tarde estaba decidido el envío de la alerta a la población, dos horas y dos minutos antes de hacerlo. Pero desvelan a su vez el por qué de ese lapso de tiempo. No era que estuvieran esperando el OK de la consellera Salomé Pradas ni esta del presidente Carlos Mazón, sino simple y llanamente que se había caído la red telefónica.

“Se va a mandar el SMS de aviso a la población para que la gente no salga de los domicilios”, se decía a las 18:09 en un grupo de empleados de Emergencias al que se ha tenido acceso tras la declaración de un técnico de Emergencias, que los ha aportado a la causa para que los pueda utilizar la jueza de la dana. En otro grupo de WhatsApp de nombre 112CV PMA PTEC, a las 20:05 anuncia que al fin se va a mandar el Es-Alert y pide disculpas por el retraso: "Discúlpame pero hemos estado configurando el Starlink y al estar conectado al router mientras que no ha levantado no he tenido datos", escribía el técnico a esa hora.

Dos minutos más tarde, a las 20:07, confirma la redacción por parte de Pradas y el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. "Está ahora mismo la consellera con Jorge Suárez en Emergencias redactando el mensaje de Es-Alert", escribió en el mismo grupo. Este mensaje confirmaría entonces que no hubo una espera de dos horas ni era necesaria una revisión por parte de nadie en Madrid, como también se ha llegado a alegar.

La clave, estuvo en internet. A partir de ahí recuperan la conexión, pero solo se escriben a tramos. En un mensaje privado, un compañero técnico le escribe a las 22:49 que "está siendo la más gorda que yo recuerde" y menciona los problemas con las telecomunicaciones: "Y la cantidad de problemas con telefónica es brutal", asegura. Este empleado de Emergencias que ha facilitado sus mensajes a la jueza le contesta contundente: "Yo no he vivido nada comparado con vosotros, pero la situación es muy tensa", admite en ese mismo minuto. Acto seguido, contesta directamente al problema de servidor con un mensaje nítido: "Nos ha salvado la vida Starlink".

Starlink es la empresa del magnate estadounidense de origen sudafricano Elon Musk. La empresa ofrece un servicio de internet satelital de alta velocidad diseñado para proporcionar acceso a internet en áreas donde las conexiones tradicionales son limitadas o inexistentes, como zonas rurales o remotas. En países en desarrollo como algunos de África donde la implantación de internet es complicada en zonas rurales, sirve para que la población pueda tener acceso. Ese día, también para enviar la alerta a la población.