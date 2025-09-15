La "mitad" de Compromís se revela contra Morant: "La comisión de la dana no empieza por su negativa a que comparezca Pedro Sánchez"

La ministra de Ciencia, y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha logrado este lunes enfadar a Compromís. Al menos, a la parte a la que representa en el Congreso, Águeda Micó.

La socialista pidió a todos aquellos que "crean" en la comisión de investigación de la dana que dejen de bloquear su constitución en el Congreso sobre la dana. Señaló directamente a Podemos y a la parte de Compromís que decidió separarse de Sumar, precisamente por esta cuestión. Apunta a ellos como culpables de que la comisión no haya comenzado ya por su exigencia de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en la misma.

"Me sorprende que aunque haga vida en Madrid no se haya enterado de lo que ha pasado en la comisión de investigación", ha afirmado Micó quien ha dicho que si alguien está bloqueando dicho organismo es el PSOE "porque no quieren que vaya Pedro Sánchez". "Queremos que vaya cualquiera que haya tenido alguna responsabilidad para que no vuelva a ocurrir y para que recuperen todas las zonas afectadas por la dana. Queremos que vaya Mazón pero también que vaya Pedro Sánchez. Lo que importa son las víctimas y que se sepa la verdad".

Invitar a la víctimas

Por otra parte, Morant ha anunciado, tras reunirse con la dirección del grupo parlamentario socialista, que ha remitido una carta a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, para que invita al debate de Política General a tres asociaciones de víctimas de la dana, la Asociación de Víctimas de la DANA de L' Horta Sud, la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA y la Asociación de Víctimas 29 de Octubre. La socialista ha pedido sensibilidad a la presidencia de Les Corts con estos colectivos que, bajo su punto, de vista, deben estar presentes.