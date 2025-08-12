Incendios
Extinguido el incendio declarado en una zona de pinada en el Romeral, en Alcoy (Alicante)
El fuego se inició este pasado lunes por la tarde muy cerca de la urbanización
El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha dado por extinguido a las 7.30 horas de este martes el incendio declarado a primera hora del lunes en una pinada situada en la parte superior de la zona del Romeral, en el término municipal de Alcoy.
El Consorcio recibió a las 16.03 horas del lunes el aviso de este fuego y rápidamente se activó el despacho automático (helicóptero de dirección de incendio).
El fuego afectó también a una serie de olivos y se registró en un área de interfaz (franja de transición entre zona urbana y rústica), con algunas fincas diseminadas en el lugar.
Se movilizaron una unidad de mando-jefatura, una bomba rural pesada, una bomba forestal pesada, una bomba nodriza ligera y un furgón de salvamento varios con un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parque de La Montaña, más dos retenes itinerantes del Consorcio Provincial, además de dos medios aéreos, dos unidades terrestres y dos helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat, con sus autobombas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar