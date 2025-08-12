Extinguido el incendio declarado en una zona de pinada en el Romeral, en Alcoy (Alicante)

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha dado por extinguido a las 7.30 horas de este martes el incendio declarado a primera hora del lunes en una pinada situada en la parte superior de la zona del Romeral, en el término municipal de Alcoy.

El Consorcio recibió a las 16.03 horas del lunes el aviso de este fuego y rápidamente se activó el despacho automático (helicóptero de dirección de incendio).

El fuego afectó también a una serie de olivos y se registró en un área de interfaz (franja de transición entre zona urbana y rústica), con algunas fincas diseminadas en el lugar.

Se movilizaron una unidad de mando-jefatura, una bomba rural pesada, una bomba forestal pesada, una bomba nodriza ligera y un furgón de salvamento varios con un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parque de La Montaña, más dos retenes itinerantes del Consorcio Provincial, además de dos medios aéreos, dos unidades terrestres y dos helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat, con sus autobombas.