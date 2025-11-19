Una mujer no puede llegar al hospital y da a luz en una ambulancia en Valencia

Un equipo médico del SAMU ha asistido este miércoles el nacimiento de un bebé en la ambulancia de camino al hospital, tras acudir al aviso de que una mujer embarazada de 39 semanas de gestación había roto aguas en su domicilio de Valencia.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado que a las 6.10 horas se ha recibido en avisto y se han desplazado una unidad del SAMU y una unidad SVB.

Los servicios médicos han asistido a la mujer en su domicilio y se ha procedido a trasladarla al Hospital La Fe de Valencia en la ambulancia del SAMU.

Durante el trayecto el parto era inminente y el equipo médico del SAMU ha procedido al alumbramiento en la ambulancia, donde la mujer ha dado a luz a un niño con la asistencia del equipo médico que ha realizado el pinzamiento del cordón umbilical y se ha culminado el alumbramiento con la expulsión de la placenta.

Tras la llegada al hospital, la mamá y el bebé han ingresado en buen estado de salud.