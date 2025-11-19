Vox insiste en que el pacto con el PP no está cerrado y que debería estarlo antes de la investidura de Llorca

El portavoz del Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, ha señalado esta mañana que "la sintonía es buena, pero el pacto no está cerrado. Hay negociaciones pero debería cerrarse el pacto antes de la investidura".

"Estamos en negociaciones para poder apoyar esa candidatura, hay buena predisposición para intentar mantener el mejor gobierno para los valencianos. Y ha apelado a la responsabilidad de vox para dar estabilidad a se gobierno y ha confiado en que el PP esté a la altura, para cerrar un buen acuerdo para el bien de los valencianos". Sin embargo, Llanos ha dicho respecto a las exigencias siempre destacadas por Vox sobre el pacto verde europeo, la enseñanza en libertad, la lucha contra la inmigración ilegal o el problema de la vivienda que "este no es momento de hablar de eso, ahora estamos intentado conseguir un pacto para el apoyo a la investidura" y ha añadido que "las líneas políticas de Vox las conocen ustedes perfectamente".

Llanos no ha querido desvelar cual es el contenido de las negociaciones, tampoco sus intervinientes y si la misma se estaba produciendo en Valencia o en Madrid, y sobre su posible regreso al Consell ha dicho que "ese no es una cuestión que nos importe a Vox en este momento".

Sí que ha admitido que "las políticas que defendemos son las mismas de siempre siempre teniendo en el punto de mira el bienestar de los valencianos y en la estabilidad".

Llanos ha dicho que no van a necesitar "un documento notarial" para apoyar la investidura y que "cuando uno está negociando su postura siempre es muy positiva", pero hay reiterado que hay que llegar a la investidura con un acuerdo "cerrado".

La oposición pide elecciones

Por su parte, tanto los síndicos del PSPV, José Muñoz, como de Compromís, Joan Baldoví, han criticado la designación de Pérez Llorca, a quien consideran una continuación de Mazón, y también del nuevo síndico, Nando Pastor, de quien dicen que ha faltado al respeto a las víctimas de la dana al hablar en la comisión de investigación de "víctimas vip".

Tanto uno como el otro han pedido la convocatoria de elecciones "para que hablen los valencianos".