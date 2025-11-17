Ya es Navidad en Alicante: el Belén Gigante conquista la plaza del Ayuntamiento

Ya es Navidad en Alicante; en concreto, en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante, adonde han llegado las seis figuras que componen el Belén Monumental, que figura en el Libro Guiness de los Récords desde 2020. El proceso de montaje habrá finalizado el jueves 20 de noviembre, como ha apuntado José Manuel García,Pachi,, el adjudicatario del contrato.

La figura de Baltasar, de acuerdo a la composición del Belén, será la primera en estar completamente montada. Le seguirán las de San José, la Virgen María, Gaspar, Melchor y el niño Jesús. La inauguración oficial está programada para el domingo 23 de noviembre, dentro de un espectáculo de luz y sonido que arrancará a las 18.30 horas. Ese mismo día quedará cerrada al tráfico la Plaza del Ayuntamiento y después de Reyes sólo se permitirá la circulación del transporte público, taxis y autobuses.

La Asociación de Belenistas, que preside Alejandro Cánovas, ultima también estos días los detalles de los Nacimientos que instala en el zaguán del Ayuntamiento de Alicante y las cuatro escenas que conforman el Belén Social de la Plaza de la Montañeta. El primero de ellos está compuesto por figuras de grandes dimensiones y es de carácter bíblico y en la panorámica se puede observar una gran profundidad de campo. Será inaugurado oficialmente el jueves 27 de noviembre, 19.00 horas. El de la Montañeta combina dos escenas bíblicas con otras tantas populares. Abrirá sus ventanales, por vez primera, en la tarde del miércoles 26 de noviembre, 19.00 horas.

Otro de los focos de mayor interés de la Navidad alicantina se sitúa en la Avenida de la Constitución. Allí ya se pueden apreciar los 18 metros de altura de un árbol cuya inauguración coincidirá con el del Encendido Extraordinario, viernes, 21 de noviembre, a las 19 horas, en una iniciativa consensuada con las asociaciones de comerciantes. La peatonalización de este vial lo ha convertido en uno de los puntos más emblemáticos de las fechas navideñas en la capital alicantina en los últimos años.