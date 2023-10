El PP fuerza al PSPV a enfrentarse al Gobierno por la ampliación del puerto de Valencia

La Generalitat valenciana tiene muy claro que la ampliación del Puerto de Valencia es un proyecto prioritario y está dispuesto a ejercer toda la presión posible al Gobierno central para que licite de una vez por todas las obras.

Así se recoge en la propuesta presentada ayer por el PP en Les Corts y que se votará en el pleno que se celebra hoy. «Les Corts solicitan al Consell que inste al Gobierno de España a que, de forma urgente, el Consejo de Ministros proceda a la autorización de la licitación de las obras del proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación norte del puerto de Valencia».

Puesto que Vox ha manifestado ya su apoyo a la misma, la única incógnita que queda por despejar es la oposición del PSPV.

Los socialistas han presentado una enmienda de modificación en la que se muestran a favor de la obra, como han hecho hasta ahora. Sin embargo, en los 13 puntos que la conforman evitan apuntar al Gobierno central como responsable de la paralización de la misma. Es más, tal y como les afeó el portavoz del PP, Miguel Barrachina, llega a exigir al Ayuntamiento de Valencia que dé solución a la zona de La Marina antes que apuntar a Pedro Sánchez.

La portavoz adjunta del PSPV, María José Salvador, no aclaró durante su intervención si apoyará o no la propuesta del PP. Eso sí, dejó claro cuál es el motivo por el que podrían no hacerlo. Acusó al PP de utilizar la ampliación del Puerto como «un ariete contra el Gobierno» del que aseguró que apoya la infraestructura, y también de avivar la polémica sobre los «fantasmas» del independentismo.

Fuentes del PP confirmaron que no aceptarán la enmienda del PSPV, por lo que los socialistas podrían argumentar precisamente esta negativa para no apoyar la de los populares.

Por su parte, Compromís solicita en su enmienda que se desmantele el dique norte de abrigo- una obra que forma parte de la ampliación norte-, y rechaza la construcción de una nueva terminal de cruceros, así como la ampliación de las vías de acceso al puerto.

Barrachina acusó a los nacionalistas de limitarse a cumplir órdenes de ERC, puesto que su portavoz, Gabriel Rufián, presentó la misma iniciativa en el Congreso. «Solo les ha costado un día evidenciar sus diferencias», dijo el popular en referencia al pacto entre el PSOE y Sumar.

También se evidenció ayer la división de opiniones a raíz de una proposición no de ley (PNL) presentada por Compromís para condenar la violencia sobre la población civil por parte del ejército de Israel y Hamás.

El PSPV argumentó que cree más conveniente una declaración institucional que incida en el apoyo a la creación de dos estados independientes, mientras que PP y Vox acusaron a Compromís de tener una posición «antisemita».