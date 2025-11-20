La Generalitat convoca ayudas para comprar viviendas en municipios afectados por la dana

La Generalitat Valenciana ha convocado ayudas para la compra de viviendas en las localidades afectadas por la dana por un presupuesto total de 30 millones de euros, una cantidad que permitirá financiar el 10% del importe de la vivienda, con un límite de 20.000 euros.

Según ha informado la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, estas ayudas “ofrecen una respuesta a las personas que perdieron su casa para que puedan volver a tener un hogar y reconstruir su proyecto de vida”.

Para poder ser beneficiarias, las personas solicitantes deben residir en los municipios afectados en el momento del temporal y haber adquirido una nueva vivienda para atender sus necesidades residenciales, siempre que la anterior hubiera resultado destruida o afectada grave o estructuralmente, circunstancia que deberá acreditarse mediante informe técnico.

Las ayudas cuentan con requisitos económicos, de modo que las personas beneficiarias deben tener ingresos situados entre 1,5 y 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y no disponer de otra vivienda a menos de 30 kilómetros de la afectada, salvo la propia vivienda dañada.

La nueva vivienda deberá destinarse a residencia habitual y permanente durante un mínimo de diez años, con obligación de empadronamiento en un plazo de tres meses desde la concesión y la incorporación en la escritura de compraventa de las condiciones asociadas a la subvención.

Las ayudas podrán solicitarse durante diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el DOGV y el orden de resolución de las mismas será por presentación de solicitudes.

La tramitación puede realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat o presencialmente, en los registros habilitados para ello.

Los listados provisionales y definitivos de solicitudes admitidas y denegadas se publicarán en la sede electrónica y en la página web de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.