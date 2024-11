El Gobierno valenciano aparca las dimisiones: "No es momento de abandonar a las víctimas"

La dimisión de cualquier miembro del Gobierno valenciano no está sobre la mesa. «Ahora no es una opción, y este gobierno no va a abandonar a las víctimas». Así de contundente se pronunció ayer la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, tras comparecer para explicar la situación actual en la que se encuentran los trabajos en las zonas devastadas por la DANA.

Preguntada por la histórica manifestación que recorrió en la tarde del sábado las calles de Valencia contra la gestión del Gobierno autonómico en la que se reclamó la dimisión del presidente Carlos Mazón, Camarero incidió en que el único escenario que pueden plantearse ahora es el de seguir trabajando para resolver los daños provocados por las inundaciones.

«Tras la mayor catástrofe que ha vivido el país no podemos plantearnos otra cosa que no sea trabajar sin descanso», insistió. Además, remarcó que el objetivo del Gobierno valenciano actualmente se centra en trabajar en reabrir los centros sanitarios, los colegios, ayudar a los autónomos, a los trabajadores y restituir la vida de las personas. «No podemos plantearnos abandonar a las víctimas».

Pero más allá de posibles dimisiones, también se abordó la posibilidad de que se realizara algún retoque en la estructura del Consell, a lo que apuntó a que «todo el Gobierno valenciano estáa disposición del presidente», y emplazó a la comparecencia del propio Carlos Mazón el próximo jueves en Les Corts donde dará cuenta de la gestión de la DANA.

«En su intervención podrá determinar y detallar con todo tipo de cronología qué ha sucedido y lo que se ha ido produciendo. Creo que ese es el lugar idóneo para explicar todos estos detalles».

En los últimos días, la Generalitat ha insistido en la falta de información que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) envió en momentos claves al Cecopi, algo que han negado desde el Miteco.

En lo relativo a la citada manifestación del sábado, a la que acudieron alrededor de 130.000 personas según la Delegación del Gobierno, Camarero aseguró comprender el «dolor, el sufrimiento, la frustración e impotencia de las personas afectadas», pero lamentó que ciertos grupos usen este mismo dolor politizando la manifestación.

«Nos duele como gobierno que haya habido grupos violentos que, al finalizar una manifestación pacífica y que daba muestras de ese dolor, hayan provocado disturbios y actos vandálicos que distorsionan el objeto de la marcha».

A ello, aseveró que los convocantes de la marcha tienen «que sentir el mismo dolor» que el propio Gobierno valenciano, por lo que pidió también que condenaran lo ocurrido por los grupos vandálicos ya que al final «distorsionan la realidad del mensaje».

Por otro lado, Camarero también hizo referencia a la gestión del Gobierno central, cuya ayuda durante las horas críticas de la DANA llegó «a cuentagotas». «Necesitamos que entienda la dimensión de la tragedia y dé una respuesta acorde con esa magnitud». La vicepresidenta insistió en que se requirió una ayuda de 31.000 millones de euros y, de momento, «tiene 10.000 millones y la mitad son créditos ICO que tendríamos que devolver. Es insuficiente porque necesitamos a un Gobierno de España que esté con la Comunidad Valenciana, con la provincia de Valencia, con los municipios afectados».

Ahora, la ayuda a la población no puede demorarse más, por lo que Camarero insistió en que urge que el Gobierno central «no escatime un euro para los afectados. Conocemos lo que está pasando, la dimensión de la tragedia porque la hemos evaluado, estamos a pie de calle, con los alcaldes y alcaldesas». «La ayuda del Ejecutivo central es urgente» y no se puede «esperar ni un día más para recibirla».

Actuaciones prioritarias

La vicepresidenta también explicó que a través del Almacén de la Solidaridad, y en coordinación con los alcaldes, ya se han repartido más de 200 toneladas de ayuda en 19 municipios en una operación en la que han participado 160 profesionales de la UME, junto con 400 voluntarios de Cruz Roja. Además, de los 57 centros de salud afectados, solo siete permanecen cerrados, mientras que Sanidad trabaja para rehabilitar lo antes posible la actividad aunque, eso sí, cuatro de ellos necesitarán «una rehabilitación importante».

En materia escolar también indicó que este mismo lunes se recupera la actividad en 49 colegios ubicados en las zonas afectadas por la DANA tras ser revisados y comprobar que no han sufrido daños. «El resto irá abriendo progresivamente», y mientras tanto, los alumnos de centros afectados serán acogidos en otros colegios, tanto dentro del mismo municipio como en localidades cercanas.

Respecto a las ayudas directas a afectados, hasta el viernes los Puntos de Atención Integral han recibido un total de 10.057 solicitudes para el cobro de las ayudas urgentes de la Generalitat valenciana.

Doce municipios todavía no tienen agua

Una docena de municipios no tienen agua. Además, en otros 60 se mantiene la recomendación de hervir el agua antes de su consumo y en otros cinco no se debe consumir. Este es el primer diagnóstico que ha elaborado el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco). La DANA dejó sin suministro de agua a más de 600.000 personas en 78 municipios, una cifra que en doce días se ha logrado reducir a poco más de 7.000 usuarios. Se calcula que en unos 10 días puede estar restablecido el suministro a todos los afectados.