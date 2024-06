El Gobierno valenciano culpa al Botànic de las facturas acumuladas en los cajones

Durante las últimas semanas se ha convertido en costumbre que el pleno del Consell apruebe expedientes de enriquecimiento injusto, es decir, pagos de facturas en los cajones, acumuladas de periodos anteriores. Preguntada por esta cuestión, la portavoz del Consell y consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha atribuido a la «inercia» del Botànic el incremento en los últimos meses de este tipo de facturas y ha asegurado que trabajan para revertirla.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este miércoles, en el que se han aprobado expedientes de enriquecimientos injustos por 67,5 millones de euros en la Conselleria de Sanidad, que elevan a 783 los aprobados en las últimas semanas, en su mayoría de obligaciones económicas de 2019 a 2023.

El pleno del Consell ha aprobado también una modificación presupuestaria de la Conselleria de 3.786.000 euros para dar cobertura a la puesta en marcha del Plan estratégico de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències (SGISE) 2024-2025.

Merino ha indicado que no les gustan las cifras de la cuenta 413, que se nutre de las factura que entran y que no siguen el cauce contractual estipulado, y ha defendido que en diez meses no se soluciona una forma de gestionar "ineficiente" durante ocho años, pero "con el tiempo estas cosas van a volver a su sitio".

Sobre el hecho de que en enero y febrero haya habido un mayor aumento de las llamadas 'facturas en los cajones', ha indicado que obedece simplemente a que en esos meses "han entrado más facturas de las que se han satisfecho", pero tras esa acumulación "han empezado a bajar".

Preguntada por el extra FLA que ha recibido el Consell, por importe de 2.200 millones de euros, ha indicado que se van cargando y pagando facturas: la semana pasada se pagaron más de 95.000 facturas de todas las Consellerias, por un total de 700 millones de euros, y en junio habrá otro pago por un importe similar o superior.

Ha vuelto a responsabilizar al Gobierno de España de la situación "deficitaria" de la tesorería valenciana, por el retraso de los anticipos de la liquidación del sistema de financiación -han llegado ahora los de 2022-, el déficit del modelo y la no actualización de los anticipos a cuenta, que suponen "90 millones de euros menos al mes".

La consellera de Hacienda ha insistido en que el actual Gobierno valenciano hace "todo lo posible" para simplificar los procedimientos, hacerlos conforme a la ley, dentro de los contratos y pagar en plazo, y ha asegurado que el nuevo sistema de gestión económico financiera va a ser "un gran avance" y agilizará.

"Las cosas solo pueden que mejorar, de hecho ya han mejorado en muchísimo aspectos", ha afirmado Merino, quien ha exigido al Gobierno de España que se ponga a trabajar para dar a los valencianos lo que merecen, en lugar de centrarse en decisiones "tacticistas y partidistas".

Respecto a la deuda de la Comunitat Valenciana, la titular de Hacienda ha afirmado que cerca del 80 % es atribuible al deficiente sistema de financiación, mientras que el Consell se centra en una gestión eficaz de los recursos para que por esa parte no se incremente la deuda.