La Guardia Civil investiga si el pirómano de El Saler (Valencia) provocó otro fuego en 2005

La Guardia Civil de Valencia investiga si el hombre de 59 años detenido este miércoles como presunto autor de los incendios registrados este fin de semana en el Parque Natural de El Saler (Valencia) también provocó otro fuego en el mismo paraje en el año 2005, según ha podido saber Europa Press. El arrestado es un hombre, de nacionalidad española, abogado de profesión y con una vivienda ubicada en una urbanización de El Saler, donde este miércoles pudo ser detenido por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Valencia.

La Guardia Civil investiga si esta persona también fue la que provocó otro incendio forestal en El Saler en agosto de 2005, hechos sobre los que los agentes sospechaban que pudo ser el autor material. En ese momento el hombre lo negó y aseguró que no había indicio alguno contra él.

El hombre fue arrestado este miércoles, sobre las 21 horas, en su vivienda ubicada en una urbanización de El Saler, tal y como ha podido saber Europa Press de fuentes de la investigación.

Los agentes se personaron en su domicilio sobre las 19 horas y el hombre permaneció en el interior hasta las 21, cuando decidió abrir la puerta. Los efectivos no podían entrar puesto que no disponían de orden judicial.

Se investigan otros delitos en la zona

Las pesquisas llevadas a cabo por el Seprona, así como la colaboración ciudadana, han resultado "fundamentales" para localizar al presunto autor. La investigación sigue abierta y se ha decretado el secreto de las actuaciones. Pasará a disposición judicial en el Juzgado número 11, ha informado el Instituto Armado.

Además, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y Carlos Domínguez, capitán del Seprona, han informado que la investigación "sigue abierta" y bajo secreto de sumario, ya que se están investigando "todos los delitos" de esta índole que ha habido a lo largo de los últimos meses en la zona.

Bernabé ha destacado el operativo para detener a una persona que "desde luego podía poner en peligro un Parque Natural de la Albufera", por lo que ha agradecido a la Guardia Civil su profesionalidad por dar "un paso más para acabar con esta situación que estaba generando un gran malestar entre los vecinos".

Preguntada por si se le atribuye sólo el último de los incendios o la totalidad de los nueve originados en los últimos meses, la delegada del Consell ha explicado que no puede dar más información al respecto y será cuando deje de estar en secreto de sumario cuando se den más detalles.

Por su parte, Domínguez ha explicado que la colaboración ciudadana "ha sido fundamental en la investigación porque, al fin y al cabo, los incendios forestales son delitos muy específicos y es fundamental esa colaboración para el buen éxito de esa zona tan oscura como es ese paraje".

Tras señalar que el detenido anoche por la Guardia Civil es un hombre de 59 años, español y que será puesto hoy a disposición judicial, ha precisado que no podía aportar más datos sobre el detenido "más allá de su edad y su nacionalidad, y mucho menos de su localidad ni vivienda" al seguir la investigación abierta.

Preguntado si el detenido podría ser también autor de algún incendio más, además de los del fin de semana, ha dicho que la "investigación sigue abierta, habrá que demostrar que efectivamente es o no es" y ha añadido que desde Seprona "investigamos todos los incendios forestales y la investigación se abre" en cada uno de ellos.

La investigación "sigue abierta" y por eso se ha pedido el "secreto de las actuaciones", ha señalado Domínguez, quien ha aclarado que hay que seguir "investigando todos los delitos que ha habido a lo largo de los últimos meses en la zona del Parque Natural de la Albufera, no solo los del fin de semana, y hay que seguir haciendo actuaciones policiales de investigación y solicitudes a su señoría".

Preguntado por qué indicios les han llevado a que este hombre fuera el presunto autor de los incendios, Carlos Domínguez ha indicado que el "tema iniciario es una parte que está protegida por el secreto (de sumario) y no podría darlo. Si estuviera ya cerrada la investigación no habría problema en decirlo pero dado que sigue abierta es fundamental no revelar ese tipo de información para el buen éxito de la operación".