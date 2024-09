Homenaje a Paco Claramunt en el 50 aniversario del Himno a Albalat dels Sorells

El domingo, 8 de septiembre, a las 19.00 horas, en el parque del Conde, junto al flamante castillo palacio del siglo XV que tiene el pueblo, la banda Unión Musical de Albalat dels Sorells ofrecerá un concierto extraordinario con motivo del 50 aniversario del Himno a Albalat que compusieran el poeta local Francisco Claramunt Vázquez y el maestro saguntino Francisco Hernández Guirado.

Cuando Albalat dels Sorells no tenía banda de música era costumbre contratar la Lira Castellonera de Vilanova de Castelló, la que cubría los cuatro días de fiestas patronales, quedándose durante su actuación los músicos en las casas y familias del pueblo.

Las primeras expediciones de la banda desde Vilanova a Albalat documentadas a principios del siglo pasado se hacían en trenet y en tranvía.

Los de la Ribera llegaban en trenet a la estacioneta de Jesús, donde en tranvía les esperaban los clavarios de las fiestas de Albalat para transportarlos directamente a destino por la línea 24 tranviaria que enlazaba Valencia con La Pobla de Farnals.

Consecuencia de esa relación, en 1974, la Lira Castellonera, bajo la dirección de Hernández Guirado, estrenó el Himno a Albalat, gracias al empeño de Francisco Claramunt Vázquez, quien recuperó la relación del pueblo con la banda y logró que su director compusiera la partitura para el poema que acabaría siendo la letra del Himno oficial.

Con el tiempo, y fruto de mantenerse el amor y el interés por la música, nació la banda Unión Musical de Albalat dels Sorells, que hoy dirige el maestro Enrique Soria, una gran banda, integrada por gente muy joven.

Albalat ha dedicado mención especial al medio siglo de su Himno, el pregón de fiestas lo hicieron las hijas e hijo de Paco Claramunt - Encarna, Pepa, Tere, Nuria y Paco - desde una de las ventanas del castillo, y en el programa de fiestas se le ha dedicado cariñoso recuerdo a los autores.

Este largo memorial se cerrará el domingo con un concierto, en el que se me ha vuelto a invitar a hablar en esta ocasión, por haber sido el mantenedor de la presentación del Himno hace 50 años y en el de su 25 años, detalle que agradezco.

Posteriormente, habrá entrega de recuerdos y distinciones en agradecimiento por parte de la familia Claramunt, especialmente a los Clavarios de las Fiestas del Cristo de 1974, que se volcaron siempre con la música y el Himno.