Iberdrola firma dos convenios para trabajar la salud mental de los afectados de la dana: "Las casas se pintan, las cabezas no

Ocho meses después de la dana del pasado 29 de octubre, todavía hay niños que se aterran al escuchar el sonido de una lavadora. Pequeños de cinco años que piden volver a utilizar el chupete por miedo, y personas que todavía no han acabado de llorar porque siguen centrados en esa primera línea "estructural": rehacer sus casas, acabar de encontrar un coche que sustituya al que se llevó el agua o buscar un trabajo tras el ERE.

La salud mental sigue siendo uno de los grandes problemas que todavía hay que lidiar y seguir con acompañamiento de cara al futuro. Hoy la Fundación Iberdrola ha firmado dos convenios con Cruz Roja Española y la asociación Nuevo Hogar Betania para trabajar la salud mental de las personas afectadas directamente y aquellas de su entorno en la zona cero.

El proyecto con Cruz Roja Española asciende a 400.000 euros y viene financiado por donaciones de los empleados de Iberdrola España y el de Nuevo Hogar Betania suma 334.000 euros para el proyecto "Emergencia 365" dedicado a poder aportar ayudas económicas directas a familias en Alfafar, Algemesí, Benetússer, Catarroja, El Saler, Massanassa, Paiporta, Picanya, Torrent y Utiel.

Al acto de la firma en Valencia han asistido el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle; el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín; la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero; el vicepresidente primero de Cruz Roja Española, Rafael Gandía; y la directora de la Asociación Nuevo Hogar Betania, Begoña Arana.

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha querido agradecer a Iberdrola y las dos entidades sociales su trabajo estos meses para restaurar la normalidad entre los afectados: "Habéis sido la luz para tanta oscuridad, para tanto dolor y tragedia", ha aseverado. Camarero ha asegurado que "Ahí estaba Iberdrola ayudando a devolver el suministro y una parte vital, volver a tener luz, pero no se quedó ahí: ayudándonos con cuestiones de voluntarios, limpieza, reconstrucción".

Ruiz-Tagle ha querido enfatizar que en sus visitas a Valencia ve que aunque se ha avanzado, "todavía falta mucho" por lo que consideran desde Iberdrola que "se necesita apoyo y presencia". En ese sentido, ha especificado que el foco en salud mental es vital: "Las casas se ven muy bien cuando se pintan, pero las cabezas no se pintan, hay que escucharlas y apoyarlas", ha asegurado, enfatizando que hay que saber adaptarse a los distintos modos de pérdida, desde aquellos que perdieron familiares y amigos a las pérdidas materiales.

En este sentido, Gandía ha afirmado que en Cruz Roja Española trabajarán gracias al convenio van a trabajar no solo con los afectados directos, sino con todas las poblaciones afectadas así como con los voluntarios y técnicos que día sí día también tienen que escuchar testimonios duros. "En las zonas afectadas todo el mundo se conoce, si a mi no me ha pasado gran cosa, sí a mis vecinos y amigos, o al hombre donde le compro el pan, se vive de una forma mucho más intensa estos problemas colectivos en los pueblos", ha asegurado el vicepresidente de Cruz Roja Española. Asimismo, ha asegurado que una de las cuatro líneas que financiarán con estos convenios es el acompañamiento a la juventud y la infancia: "Son los más débiles, los que menos expresan sus problemas pero que más pueden sufrir a largo plazo unas secuelas que hay que afrontar desde el primer momento", ha enfatizado.

La directora de la Asociación Nuevo Hogar Betania, Begoña Arana, ha querido añadir que los afectados viven "multivulnerabilidades y multifragilidades", de ahí que en el caso de su asociación vaya a dedicar estos fondos a ayudas materiales que ayuden a superar los problemas "estructurales" que asegura que siguen teniendo las víctimas e impiden solventar el trauma. "El ser humano actúa como la pirámide de Maslow, primero las estructurales y luego psicoafectivas. Ahora mismo el territorio no está enfocado en cubrir sus miedos y traumas, están paralizados porque siguen buscando cubrir lo estructural, esa parte de volver a conseguir un empleo, reconstruir tu vivienda, conseguir un vehículo, etc", ha asegurado.

La Asociación Hogar Nueva Betania lleva actuando desde el pasado 8 de noviembre con los afectados y en Semana Santa ya recibió una ayuda económica de 40.000 euros para que 130 niños del CEPI Castellar-Oliveral pudieran ir a un campamento de día en las vacaciones escolares y a otro residencial en Cortes de Pallás para manejar su estrés emocional y psicológico. Son conocedores de la situación de los más pequeños y cuentan con especialistas en trauma y Arana ha asegurado que han visto "conductas regresivas" en la infancia que quieren atacar, y avisan de que los traumas de la dana se visibilizarán de manera más potente en los próximos años: "Entre 2026 y 2028 se atenderán los traumas más severos en la sociedad y etapa adulta", ha afirmado.

Cien millones para la luz de Iberdrola

La vicepresidenta primera del Consell ha querido enfatizar que hoy mismo en el pleno del Consell se ha firmado un convenio con Iberdrola para ayudar a los vecinos que se quedaron sin luz a reparar sus aparatos eléctricos, algo que todavía es necesario. El CEO de Iberdrola ha añadido que siguen viendo cuadros eléctricos con lodo en viviendas: "Como saben el agua con la electricidad no conviven muy bien".

Ruiz-Tagle ha querido poner en valor que restablecer la red eléctrica al completo costará "más de 100 millones de euros" en las zonas afectadas al Grupo Iberdrola, que suministra a un total de 650.000 habitantes en la región. En ese sentido, ha asegurado que tienen previsto finalizar la reconstrucción total, anunciada en el plan il.lumina presentado el pasado mes de enero, en el próximo año 2026, una tarea complicada para asegurar la red ante futuras riadas. "Lo que no queremos es que la red sea precaria, por eso la velocidad en reconstruir. Sin energía, tanto eléctrica como sin energía de buenas vibras y positiva es mucho más difícil", ha finalizado.