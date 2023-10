El PP impulsa una iniciativa en Les Corts para oponerse a la amnistía a los independentistas

El portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Miguel Barrachina, ha defendido la proposición no de ley presentada para la aprobación de una ley de amnistía.

Barrachina ha dicho que "cuando Pedro Sánchez habló ayer de generosidad es que ya ha cedido" y ha dicho que Sánchez se sentará con los delincuentes para decidir cuáles son los delitos.

Barrachina ha dicho que Sánchez solo tienen "un apoyo declarado, el de Bildu" y que "hacer ahora una nueva amnistía, como la del 77, es pensar que España vive en una dictadura. Y no, vivimos en una democracia, imperfecta, pero democracia".

Por su parte, el socialista José Muñoz ha reprochado que la primera iniciativa que trae el PP a Les Corts "nada tiene que ver con los valencianos" y les ha dicho que quieren convertir el Parlamento en un ariete contra el gobierno central.

Ha recordado que Mariano Rajoy planteó amnistías para parar el proceso independentista en el 2017, y también le ha recordado que quien apoyó el 155 sin pedir nada a cambio ni réditos políticos fue el PSOE.

Barrachina ha dicho que "el daño internacional a España reconociendo que no es una democracia es irreparable". Y ha dicho que no puede ser que los delincuentes sean menos delincuentes cuando son socios de gobierno. En este sentido, ha recordado el silencio del PSPV en el caso de los abusos del exmarido de Mónica Oltra.

Desde Vox, el diputado José María Llanos ha dicho que "si no hay acto de contrición, ni propósito de enmienda, no hay perdón". Para Llano "la amnistía del PSOE con sus socios bildu-etarras solo tiene la finalidad de favorecer a Puigdemont, huido de España en un maletero para no asumir los delitos que cometió". Y ha considerado que "la amnistía es la eutanasia de un estado constitucional". Vox ha anunciado que apoyará la proposición del PP "porque si no la presentan ustedes, la hubiéramos presentado nosotros".

Desde Compromís, Isaura Navarro, ha dicho que no apoyarán la proposición del PP porque creen "en los acuerdos y las soluciones". Ha acusado al PP de hacer una interpretación franquista de la Constitución y ha dicho que fomentan "la violencia con los medios de intoxicación que manipulan a la gente".

Barrachina ha dicho que Compromís es la franquicia valenciana de Esquerra Republicana de Cataluña y le ha recordado la iniciativa de Compromís junto a ERC para demoler lo ya construido, el espigón del dique norte de la ampliación. Ha explicado que ERC sí que pide la ampliación del Puerto de Barcelona hacia el sur, y que lo publicita en la Comunitat Valenciana para que salgan por Barcelona "nuestra naranjas, los azulejos, los coches y el textil". Ha dicho que esta ampliación del Puerto de Barcelona es denominada en Cataluña "el adossat" y ha jugado con las palabras para decir que Compromís es un "adossat" de Cataluña.

La iniciativa del PP se votará a la finalización del pleno y contará con el apoyo ya anunciado de Vox, únicamente, que supondrá su aprobación