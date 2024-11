La Inteligencia Artificial al servicio de las víctimas de violencia de género, en Valencia

La Policía Local de València contará en 2025 con un programa informático pionero que utilizará la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la atención a las víctimas de violencia de género. Concretamente este Chatbot Aino Aid, que actualmente se encuentra en pruebas, ayudará de forma poco intrusiva y anonimizada a las víctimas que aún no se han decidido a dar el paso, para que reconozcan su situación y acudan a los recursos policiales y asistenciales disponibles. Además podrá ser consultado por profesionales o por los propios ciudadanos para saber cómo actuar o documentar un caso de violencia de género.

Lo ha anunciado hoy la alcaldesa de València, María José Catalá, en el marco de la conmemoración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y durante la inauguración de la Jornada “20 años de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género” en la que también ha participado la magistrada vocal del CGPJ, Esther Rojo Beltrán, y se ha escuchado el testimonio de una víctima de violencia de género, atendida y objeto de seguimiento del Grupo Gama.

En esta jornada, que forma parte del programa de actividades organizadas por el Ayuntamiento con motivo del 25N, la alcaldesa ha explicado que la Policía Local de València innova con este proyecto, que se pondrá en marcha el próximo año, “porque no se conforma con cumplir, sino que siempre busca ir un paso más allá”. “Y con esta herramienta innovadora, que será complementaria al trabajo de los agentes, no se pretende sustituir la atención humana, personalizada y especializada, pero sí aumentar la detección de casos y su prevención”, ha asegurado, tras recordar “un dato estremecedor: que el 60 por ciento de las víctimas mortales no habían denunciado”. “Además, se estima que el 80% de mujeres víctimas de violencia de género (mortales o no) no denuncian estas agresiones”, ha añadido.

La Policía Local de València es la única fuerza de seguridad española que forma parte de la iniciativa europea que ha desarrollado esta herramienta. Concretamente, participa en el Proyecto Improve, junto a otras 16 entidades de 7 países (Alemania, Austria, Francia, Finlandia, Hungría, Portugal y España), desde octubre de 2022, y para el desarrollo del chatbot ha recibido una subvención de 203.125 euros.

El prototipo, que ha sido presentado hoy en las instalaciones de la Policía Local, en primera instancia va a estar disponible en cinco idiomas (español, inglés, alemán, francés, finés), y llevará a cabo una evaluación de riesgos para adaptarse a cada una de las distintas situaciones. El rendimiento del chatbot se mejorará constantemente mediante aprendizaje automático, gracias a las interacciones con víctimas y personas usuarias, y dada su función de asistencia, el robot no solicitará ningún tipo de identidad, teléfono o domicilio de quien recurra a él ni tampoco será necesario descargarse ninguna aplicación o realizar ningún tipo de llamada: únicamente navegar en internet y chatear. Además, trabajará con datos de una base cerrada y oficial.

El Grupo Gama ha protegido 27.201 víctimas de violencia de género

La alcaldesa, que ha celebrado que “con esta herramienta la ciudad se sitúa, de nuevo, a la vanguardia en innovación y atención a las víctimas de violencia de género”, ha aprovechado su intervención para expresar el dolor provocado por dana, y para reconocer “al extraordinario papel que ha desempañado y desempeña la Policía Local de Valencia en momentos de emergencia”.

“Gracias a su dedicación y valentía, muchas personas afectadas han encontrado consuelo, ayuda y seguridad, en València y en otros municipios donde han estado presentes”. “Si bien –ha continuado- todas las labores de vigilancia y protección a las víctimas de violencia de género y a sus hijos se ha realizado con normalidad y con la misma intensidad que siempre durante las semanas posteriores a la dana. Desde las instancias judiciales y por parte de la Policía Local de València”.

De esta manera, Catalá ha aludido a la labor del Grupo GAMA, unidad específica creada hace 21 años de forma pionera en España para atender a las víctimas de violencia de género, que actualmente integran 36 agentes “que simbolizan lo mejor de nuestra ciudad: empatía, profesionalidad y determinación para proteger a quienes más lo necesitan”.

Desde su creación, 27.201 víctimas de violencia de género han sido protegidas desde entonces en nuestra ciudad, 1.725 en lo que llevamos de año. “Y cada una de esas cifras representa a una mujer que encontró apoyo, seguridad y la oportunidad de reconstruir su vida”, ha afirmado la alcaldesa que ha concluido con palabras de agradecimiento para las mujeres, “las verdaderas protagonistas de este avance y la razón por la que seguimos adelante”.

“Quiero acabar reconociendo la valentía de todas las mujeres que han alzado la voz, que han denunciado, y que han salido adelante pese a las adversidades, y enfatizando el el lema de la campaña municipal de este 25 de noviembre: ‘Unámonos en la denuncia de la Violencia contra las Mujeres’”, ha concluido Catalá.