Investigados dos motoristas, uno por ir a 189km/h y otro por cuadruplicar tasa de alcohol en el GP de Cheste (Valencia)

La Guardia Civil investiga a dos motoristas por delitos contra la seguridad vial, que fueron detectados en el dispositivo de Tráfico con motivo del Gran Premio de Cheste, uno de los cuales cuadruplicaba la tasa de alcohol y otro conducía a 189 km/h en una vía limitada a 90.

Según ha informado la Guardia Civil este domingo, el pasado viernes día 14 sobre las 16.45 horas, dentro de los servicios previstos para garantizar la seguridad vial en las vías de acceso al Circuito, un equipo radar detectó una motocicleta que circulaba a 189 km/h en una vía convencional limitada a 90 km/h.

El conductor, un varón de 27 años de edad, ha sido investigado por un delito contra la seguridad vial, por conducir superando en 80 km/h la velocidad máxima permitida en vía interurbana.

El día 16 de noviembre, sobre las 11:00 horas, en la A-3 y a la altura de la entrada principal al circuito en un momento de máxima afluencia, se produjo una colisión por alcance de una motocicleta a un turismo, que se saldó con la lesión leve del motorista.

Un Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector se hizo cargo de la investigación del accidente y tras someter al conductor de la motocicleta, un varón de 38 años de edad, a las pruebas de detección alcohólica, arrojó una tasa casi cuatro veces superior a la permitida.

Por ello está siendo investigado por un delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a motor superando la tasa de alcohol en aire espirado.

El Código Penal prevé penas similares por la comisión de un delito de conducción a una velocidad superior en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana, recogido en el artículo 379.1 y por la conducción superando la tasa de las bebidas alcohólicas, recogido en el artículo 379.2, consistentes en prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

En ambos casos, se sanciona con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Las diligencias instruidas serán entregadas en el Juzgado de Guardia de Requena.

La Guardia Civil ha resaltado que no se ha registrado ningún fallecido ni herido de gravedad en el dispositivo de vigilancia de la seguridad vial, establecido con motivo del Gran Premio de Motociclismo.