A prisión una detenida en Gandia (Valencia) por quemar contenedores a cambio de droga

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gandia (Valencia) a una mujer de 32 años por incendiar un contenedor a cambio de droga y ya ha ingresado en prisión, y a un hombre de 35 años, que le incitó a hacerlo a cambio de la droga.

Al parecer, la arrestada habría prendido fuego a un contenedor, mientras que el varón le habría incitado a cometer el ilícito penal a cambio de droga, a fin de desviar la atención de los policías de la zona donde él se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes al menudeo, ha informado la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron el pasado día 24 de octubre, sobre las dos y media de la madrugada, cuando comenzó a arder un contenedor de papel situado en la avenida República de Gandia, que quedó completamente calcinado e inservible.

Las investigaciones de la Policía Nacional permitieron averiguar que una mujer se habría aproximado al contenedor y, tras lanzar algún objeto incandescente en su interior, este empezó a prenderse fuego.

Las pesquisas de los agentes lograron la identificación y posterior localización de la sospechosa, que fue finalmente detenida como presunta autora de un delito de daños por incendio intencionado.

Se da la circunstancia de que esta mujer ya había sido arrestada anteriormente por hechos similares, habiendo quemado, al menos, otros cinco contenedores en la localidad.

La detenida ha pasado a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión.

Las indagaciones de los investigadores permitieron, además, detener a una segunda persona implicada en este hecho: un varón que habría incitado a la arrestada a prender fuego a contenedores a cambio de pequeñas cantidades de droga para consumo propio.

El objetivo era causar incendios que desviasen la atención policial de la zona donde él se dedicaba a la venta de sustancia estupefaciente al menudeo.

Los agentes lo arrestaron también como presunto autor de un delito de daños por incendio y pasó a disposición judicial.