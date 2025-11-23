La vicepresidenta Camarero defenderá este lunes ante el Congreso su gestión durante la dana

La vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Susana Camarero, defenderá mañana lunes ante la comisión de investigación del Congreso sobre la dana de Valencia su gestión durante la catástrofe, que costó 229 muertes en la Comunitat.

En la Comisión ya han comparecido familiares de víctimas de la catástrofe, muy críticos con el ejecutivo valenciano, y el presidente en funciones, Carlos Mazón, que excusó su ausencia del Centro de Coordinación de Emergencias de Valencia (Cecopi) hasta última hora de aquella tarde porque "nadie sabía que la gente se ahogaba".

Mazón dijo: "nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI", y escuchó duros interrogatorios en los que abundaron las descalificaciones políticas y personales.

Camarero, vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana, ha venido defendiendo la gestión del Ejecutivo del que forma parte, y señalando repetidamente las responsabilidades que el Gobierno central tuvo en la tragedia, por las cuales, ha dicho, ni han pedido perdón, ni han asumido responsabilidades.

Estos fueron sus argumentos cuando compareció a petición propia en Les Corts valencianas y también lo han sido en otras intervenciones como portavoz del Consell.

En esa línea, ha apuntado tanto a cargos intermedios, como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y el jefe de Climatología de Aemet, pero también al mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta María Jesús Montero y la exministra Teresa Ribera.

El Congreso indaga en esta comisión la gestión de aquella catástrofe que se saldó con más de 230 víctimas mortales, la gran mayoría en Valencia.

A la comparecencia de Susana Camarero le seguirá en la tarde del mismo lunes la del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

El dirigente provincial del PP, que sí estuvo presente casi desde el principio en la reunión de Cecopi, el organismo que coordinaba la emergencia, no ha apoyado explícitamente la gestión de Mazón, y ha reconocido que se cometieron errores en la gestión de la dana.