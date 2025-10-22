Juan Roig: "Los empresarios debemos salir del armario y sentirnos orgullosos de serlo"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha querido reivindicar el trabajo que hacen los empresarios para la sociedad española y ha pedido a los 1.450 asistentes al 40º Congreso de AECOC, de la cual es presidente de honor, que "salgan del armario". "Yo sé que dentro es cómo mejor se está, pero debemos sentirnos orgullosos de ser empresarios y ser referentes en la sociedad civil", ha dicho en una ponencia que ha titulado "El orgullo de ser empresario".

Roig ha hecho un repaso por los hitos de la asociación de gran consumo desde su primer congreso en 1986 y ha dicho que es una referente "en todo el mundo" y debe mantener el "equilibrio inestable" para que fabricantes y distribuidores "que nos pegamos en la calle podamos hablar como seres humanos y ponernos de acuerdo" en temas como han hecho por ejemplo con las medidas de los palets o los códigos de barras estandarizados.

El empresario valenciano ha reivindicado que "un empresario ve cosas que otros no ven" y ha puesto como ejemplo la invención del Chup&Chup tras los problemas que daban los caramelos, que eran una necesidad que exigía la población.

En ese sentido, y en línea con las palabras del presidente de AECOC, Ignacio González, que ha dicho que "basta de criminalizar a los empresarios y las empresas", Roig ha dicho que "ganar dinero es bueno" y que por ello no hay que tener rubor en decirlo. El empresario ha dicho que eso es lo primero que pregunta a cualquier empresario, si gana dinero, y no entiende por qué hay "vergüenza en decirlo".

"¿Si no ganamos dinero como vamos a satisfacer al trabajador, subirle el sueldo; ¿cómo vamos a pagarle bien al proveedor y cómo vamos a satisfacer a la sociedad? Tenemos que pagar impuestos", ha defendido Roig, que ha hecho una defensa del sistema de bienestar, aunque dezliando una crítica a la gestión fiscal de las autoridades públicas. "El problema no es pagar muchos impuestos sino cómo se gestionan, pagar impuestos es una cosa muy buena y muy sana". Por último, ha defendido repartido dividendos, al que ha dicho que es "San Dividendo" ya que es lo que "más calma al capital".

En la misma línea, ha indicado que todos los empresarios son iguales y "el tamaño es lo que menos importa" ya que "todos tenemos proveedores o clientes" y "la única diferencia es el número de ceros detrás, 3 o 30 trabajadores, por ejemplo".

Es por ello que ha defendido que los empresarios reunidos en el Roig Arena, que se inauguró hace apenas un mes y celebra con este su primer gran congreso, comparten preocupaciones y objetivos: "Somos el mismo gremio y nos estamos jugando algo que no nos garantiza nadie: si mañana van a comprarte", ha dicho, por lo que ha dicho que quien quiera ser empresario debe conocer el riesgo: "Si quieres la seguridad total no puedes ser empresario, si te gusta el riesgo hasta cierto punto sí", ha finalizado.