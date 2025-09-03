La jueza de la dana solicita a la Generalitat saber las alertas rojas por mal tiempo y los Cecopis convocados en los 10 últimos años

La jueza de Catarroja que dirige la investigación penal sobre la gestión de la dana ha acordado solicitar a la Generalitat que informe sobre el número de alertas rojas decretadas en los últimos diez años y los Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado) convocados tras esas alertas.

En dos providencias de las que ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la magistrada ha acordado esta diligencia de investigación a petición de la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, investigada en la causa.

Por otra parte, la magistrada de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja ha solicitado que ante el próximo vencimiento del plazo de instrucción el 30 de octubre, se dé traslado a las partes para que se pronuncien sobre una posible prórroga durante otros seis meses. Esta es una medida reglamentaria que debería cumplirse sin problema un año después de la tragedia.

Días después de la tragedia se abrieron diligencias previas en varios municipios afectados, pero ha sido la causa llevada por la jueza Nuria Tobarra, que comenzó el pasado 5 de diciembre de 2024 tras abrir diligencias previas inicialmente por 75 fallecimientos en localidades de ese partido judicial, quien ha acabado centralizando las causas relacionadas con la dana.

La magistrada ha decidido también que se designe intérprete de valenciano para las declaraciones testificales previstas los días 10 y 19 de septiembre y el 3 de octubre de 2025. Para esas jornadas, la magistrada ha citado como testigo, el día 19 a las 9.30 horas, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

Igualmente ha citado como testigos a un oficial jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, el 10, y un técnico forestal del propio Consorcio el día 3 de octubre. Ambas citaciones son también a las 9.30 horas. La designación del intérprete obedece a que los letrados de las defensas han manifestado en anteriores declaraciones testificales, como en el caso de la del presidente de la Diputació de València, Vicente Mompó, no entender el valenciano.

Paralelamente a estas dos providencias, el órgano judicial ha emitido una diligencia de ordenación firmada por la letrada de la Administración de Justicia en la que se proveen diversos escritos de las partes y fija fechas para la declaración de tres testigos/perjudicados en septiembre relativas a piezas de fallecidos por la dana, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.