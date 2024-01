Los juristas denuncian que Sánchez niegue a los valencianos su Derecho Civil propio

Representantes de la sociedad civil y de la política de la Comunitat se han concentrado este domingo en Valencia para reivindicar que ha llegado el momento de recuperar el Derecho Civil propio y han reclamado el apoyo de todos los diputados valencianos a esta cuestión.

Convocados por la asociación Juristes Valencians bajo el lema "No voteu contra la nostra gent" y "Per un autogovern no subordinat", los manifestantes piden que se apoye la enmienda a la reforma de la Constitución que se votará la semana que viene en el Congreso para recuperar el Derecho Civil valenciano.

Se trata de una reclamación histórica, que se incluyó en el Estatut d'Autonomia de 2006 y dio lugar a tres leyes que estuvieron vigentes durante ocho años, hasta que en 2016 el Tribunal Constitucional las anuló (una que establecía la separación de bienes; otra sobre la custodia compartida de los hijos y otra sobre las uniones de hecho).

El presidente de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, ha considerado que ha llegado el momento de que este derecho se reconozca, y ha advertido de que si hay un voto contrario a esta enmienda "estarán atacando al autogobierno".

Ha considerado "una vergüenza" que en este momento el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté dando "muchas contrapartidas a muchos territorios" y a los valencianos se les esté negando una cuestión que está en el Estatut, que se aplicó durante ocho años y, sobre todo, que les da unos derechos civiles que ya tienen 20 millones de españoles.

"Después de 45 años de democracia, los valencianos somos los parias del conjunto de territorios históricos respecto a estas carencias en materia de Derecho Civil", ha lamentado, y ha advertido de que "no hay ningún tipo de excusa posible" para votar en contra de que esto se introduzca en la reforma constitucional.

A la concentración han asistido representantes la sociedad civil, como los secretarios generales de CCCOO, Ana García, y UGT, Ismael Sáez, o de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVA), Cristóbal Aguado, así como representantes del PP, el PSPV y Compromís.

Del PP han asistido varios diputados autonómicos y concejales, entre ellos la portavoz adjunta en Les Corts Laura Chulià, mientras que los socialistas valencianos han estado representados por el exconseller de Hacienda Vicent Soler y el diputado Ernest Blanch.

Por parte de Compromís han acudido, entre otros, el síndic en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, la portavoz en el Ayuntamiento de València, Papi Robles; el senador y expresidente de Les Corts, Enric Morera, y la diputada en el congreso Águeda Micó.

La portavoz adjunta del PP en Les Corts Laura Chuliá ha asegurado que el PP está donde ha estado siempre, que es defendiendo el Derecho Civil, el autogobierno y la historia y tradiciones de la Comunitat Valenciana, y ha señalado que cuando se presente en el Congreso la enmienda la estudiarán y analizarán "minuciosamente".

Desde el PSPV, el exconseller Vicent Soler ha señalado que "cuando hay un pacto, hay un pacto", en referencia al alcanzado entre el PP y PSOE para limitar la reforma constitucional a sustituir el término 'disminuidos' por 'personas con discapacidad'.

No obstante, ha considerado que sería bueno que en los días que quedan para que esto de debata ese pacto se pudiera reformar porque, según ha dicho, cuando en un tema está todo el mundo de acuerdo, eso "no tiene por qué crear más problemas", pero no sabe lo que harán los socialistas en la votación.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha afirmado que "no hay excusa que valga" para no apoyar en el Congreso esta reivindicación, y ha advertido de que si el PP y el PSOE votan en contra "estarán traicionando a sus votantes, al autogobierno y a la gente que quiere que los valencianos y las valencianas seamos ciudadanos de primera".

Asimismo, ha avanzado que este lunes ha convocado al PP y al PSPV a una cumbre conjunta para que se comprometan de facto a votar a favor de la enmienda, aunque de momento no ha recibido una respuesta positiva por parte de ninguna de las dos formaciones.

La Diputación de Valencia ha estado representada por la vicepresidenta primera y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, quien ha avanzado que este lunes la institución hará una declaración institucional defendido el reconocimiento del Derecho Civil valenciano.