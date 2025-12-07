El keniata John Korir se impone con autoridad en la Maratón de Valencia

El corredor keniata John Korir se ha impuesto con autoridad en la 45 edición del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich con un tiempo oficioso de 2:02:24, tercera mejor marca mundial del año, en una carrera en la que participaron 36.000 atletas.

En el kilómetro 25, Korir, ganador este año en el maratón de Bostón y el pasado en Chicago, incrementó su ritmo al retirarse las 'liebres' y cobró unos metros de ventaja respecto a sus cuatro compañeros de cabeza Justus Kangogo, Hillary Kipkoech, Gemechu Dida y Sisay Lemma.

El corredor africano marcó un fuerte ritmo que fue imposible de asimilar para sus perseguidores y que supo administrar en los últimos 20 kilómetros para llevarse el triunfo.

Por su parte, la keniana Joyciline Jepkosgei se llevó la victoria con un tiempo oficioso de 2:14:00, la mejor marca mundial del año.

La corredora africana superó en 14 segundos el tiempo de Hawi Faysa logrado en el maratón de Chicago, mejor marca de la distancia en este 2025.

Joyciline Jepkosgei se ha llevado la victoria con un tiempo oficioso de 2:14:00, la mejor marca mundial del año EFE/KAI FÖSTERLING

Jepkosgei consiguió una trabajada victoria en la que contó con la gran ayuda de su liebre personal, que le acompañó hasta el penúltimo kilómetro de carrera y que realizó un trabajo fundamental.

Los premios en la categoría van desde los 35 mil euros si se gana con un tiempo por encima de 2 horas y 6 minutos a los 75 mil si se baja de 2 horas y 4 minutos. En categoría femenina, una ganadora por encima de 2 horas 22 minutos se llevaría la primera cifra y si bajara de 2 horas 19 minutos la segunda.

Además, sigue vigente la recompensa de un millón de euros que ofreció el empresario Juan Roig, uno de los impulsores de la prueba desde la Fundación Trinidad Alfonso, a quien bata en Valencia un récord del mundo.

La complejidad que implica el maratón ha llevado a las administraciones a establecer un dispositivo especial. Los trenes y tranvías han comenzado a circular sobre las 6 de la mañana, para facilitar el desplazamiento de participantes y público a la salida, prevista en su primer 'disparo' a las 8.15 horas en el Puente de Monteolivete.