El alcalde Elche (Alicante) pide que le inviten a la visita de Pedro Sánchez al aeropuerto el jueves

El alcalde de Elche, el popular Pablo Ruz, ha manifestado que el Ayuntamiento ilicitano no ha recibido una invitación para asistir al acto previsto para este jueves en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha señalado que desea reunirse con éste último para tratar varias actuaciones. Hay que recordar que el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández está en el término municipal de Elche.

“Ojalá tenga ocasión de hablar con el ministro de Transportes para mantener una reunión. Creo que estamos pidiendo algo sencillo, pero no hay manera de que nos reciba”, ha declarado el primer edil ilicitano, quien ha indicado que quiere abordar cuestiones que considera prioritarias para la ciudad, como la estación de Cercanías en el Parque Empresarial de Torrellano.

“No hay que hacer ningún estudio para ver la viabilidad de la estación, es algo imperativo. No necesita estudios, necesita una parada con urgencia”, ha subrayado Ruz antes de recordar otros proyectos pendientes en Elche que dependen del Gobierno central: la financiación del 2,5 por ciento cultural para la restauración de la basílica de Santa María, el desdoblamiento de la A-7 y las expropiaciones de la Ronda Sur.

“Entendemos que, al menos, las expropiaciones, tiene que asumirlas el Ministerio", ha apuntado Ruz, quien ha insistido en que "hay muchas razones para que el ministro me dedique un rato de su tiempo”.

La visita de Sánchez y Puente al aeropuerto se produce en un contexto marcado por el anuncio de la ampliación de dicha infraestructura, que cerró 2024 con más de 18 millones de pasajeros y que ya se encuentra en proceso de licitación del proyecto de ampliación.