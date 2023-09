Marciano Gómez implantará incentivos para que gane más el médico que trabaje más

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha comenzado su intervención ante el Parlamento en la que ha dado cuenta de su proyecto de gobierno, reiterando su convencimiento de que la sanidad ha de ser pública, universal, gratuita y de calidad.

Ha señalado que el actual sistema de salud no está resolviendo los problemas de los ciudadanos y ha dicho que es "reactivo" es decir que soluciona los problemas que ya tienen los ciudadanos, y ha mostrado su voluntad de cambiar por un sistema que trasmita salud".

En ese sentido ha anunciado como línea estratégica la "introducción de un paradigma de cuidados proactivo" lo que supone una transformación íntegra del sistema sanitario.

Gómez ha dicho que se realizará una incentivación positiva de los sueldos y que ganará más quien más trabaje. Y ha concretado que "se trabajará por la tarde cuando se haya acabado lo que se ha de hacer por la mañana, no para hacer lo que no se ha hecho por la mañana".

Ha dicho que ha formado su equipo "con gente que pise el terreno, que sabe de lo que está hablando".

Para Gómez, "el panorama que nos hemos encontrado es preocupante" y ha relatado que hay 38.600 paciente más pendientes de una cirugía de los que estaban registrados en las listas de espera, al padecer patologías que no se contabilizan en las listas generales.

Ha dicho que no debería haber nadie con patología oncológica esperando más 30 días a un intervención quirúrgica.

Además, ha dicho que la actividad quirúrgica ha descendido en más de ocho mil intervenciones en los siete primeros meses de 2023 comparado con 2017.

"Hay más de 192.000 facturas pendientes de pago, de las que 120.000 se tendrán que pagar sin soporte contractual, más de mil millones de euros".

El 42 por ciento del gasto corriente de sanidad se paga sin el soporte de un contrato, ha concretado.

Uno de cada dos valencianos padece una enfermedad crónica, como la hipertensión, ha relatado por lo que "hay que cambiar el paradigma del cuidado de reactiva a proactiva".

El sistema sanitario se ordena en 24 departamento pero no es un modelo sanitario que responda con eficacia a las necesidades de la población y tiene baja efectividad. Hay que pretender que la estructura sume y no reste en la consecución de objetivos.

En la réplica, Carles Esteve, de Compromís, le ha afeado que no haya hecho un reconocimiento al equipo anterior que se enfrentó a un pandemia mundial.

También le ha preguntado cuántos recortes en el presupuesto de la Generalitat tendrá que asumir la Conselleria de Sanidad.

Esteve le ha dicho que la mejor forma de gestionar la sanidad es la pública y ha mostrado su temor a que mantenga las privatizaciones.

Por parte del PSPV, Rafael Simó ha dicho que la primera medida que ha tomado "es cancerígena" al permitir fumar en las terrazas de los bares, y le ha ofrecido su apoyo para hacer que los espectáculos al aire libre sean espectáculos libres de humo.

También le ha preguntado por la reversión a público de los hospitales de Dénia y de Manises "que se aplaza año a año" pero le ha agradecido que no vuelva a privatizar la gestión del hospital de Torrevieja. Además, le ha ofrecido el apoyo socialista "si Ribera Salud le está echando un pulso".

Desde Vox, Ana Vega, ha destacado la descentralización de los cicus, una de las primeras medidas adoptadas tas su anuncio en campaña electoral por parte de Mazón. Ha criticado que la inversión en atención primaria no subió durante los ocho años de gobierno del Botànic.

José Juan Zaplana del PP, ha recordado que el Botànic trasladó a centros privados las listas de espera ante la proximidad de las elecciones y ha explicado los efectos "perversos" de la centralización de los cicus que costó, posiblemente, la vida de varias personas en algunas actuaciones.

Gómez ha concluido que lo único que le mueve es mejorar la salud de los ciudadanos, "si no fuera así, estaría en mi hospital" y ha asegurado que en su Conselleria no hay ideología y que no entrará en ningún debate que no sea fundamentado y riguroso.

Sobre la reversión de los hospitales de Dénia y Manises ha asegurado que se decidirá según lo que refleje la auditoria que se está realizando, y que si se renueva la gestión privada, será por un año prorrogable.

También ha anunciado medidas para cubrir las plazas de difícil cobertura y la reestructuración de la atención primaria.

Ha anunciado que cambiará el modelo de listas de espera para que "no haya nadie con un cáncer que en treinta días no se le haya operado", ha reiterado.