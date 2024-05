Mazón apela a la "unidad de acción" para defender el agua del Tajo-Segura y de l'Albufera

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha apelado a la "unidad de acción" como la "única manera para defender el agua que nos corresponde" en referencia al trasvase Tajo-Segura y a l'Albufera.

Unas declaraciones que se han producido en la jornada de puertas abiertas organizada por la Comunidad de Regantes Riesgos de Levante Margen Derecha del río Segura con motivo de la celebración del centenario de esta entidad.

"Hoy cumple 100 años el margen derecho, pero trabaja también como nunca en unidad de acción con el margen izquierdo, hoy la Diputación y la Generalitat son un frente común y trabajamos en unidad de acción, lo hacemos con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y lo hacemos en la mesa de agua provincial, lo queremos hacer en la mesa de agua de la Comunitat Valenciana" ha afirmado el jefe del Consell.

Mazón ha asegurado que "estamos trabajando en la unidad de acción" y ha instado a los partidos de la oposición (en Les Corts) a participar para "defender el agua que nos corresponde y que nos niegan en l'Albufera y el agua que nos corresponde y nos niegan en el Tajo-Segura".

En este sentido, el president ha asegurado que "solo desde el rigor, desde el dato, desde la verdad y desde la unidad vamos a poder cumplir 100 años más" y ha confesado que el reto es que "cada vez algunos se empeñan en ponernoslo más difícil".

El acto también ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, el presidente de la Comunidad de Regantes Riesgos del Levante Margen Derecha, José Antonio Andújar Alonso, y el vicepresidente de la comunidad, Mariano Sáez Pedraza.

El presidente de la Diputación provincial también ha aprovechado el acto para reivindicar que "nuestra agricultura necesita agua y la reclamamos desde la razón y la acreditación que nos confiere la excelente gestión del agua que siempre se ha hecho en esta tierra".

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Regantes ha agradecido la presencia del presidente de la Generalitat y ha reseñado que "el problema es garantizar el futuro de estas familias, sobre todo la gente que vivimos, hemos vivido de la agricultura".

En respuesta a preguntas de los periodistas sobre el cruce de acusaciones con respecto al caudal para la Albufera, el president de la Comunitat ha declarado que "el Gobierno puede seguir mintiendo sus declaraciones todas las veces que quiera, pero no tiene más que ir al Lago de l'Albufera, no tiene más que ir a ver lo que dice la ley y no tiene nada más que ir a ver lo que colectivos".

Asimismo, Mazón ha aseverado que "es evidente que lo que está ocurriendo es un abuso no podemos tolerar que sigan diciendo que somos nosotros los que mentimos, porque los que no han cumplido son ellos".

En contra de la planta fotovoltaica para la desaladora de Torrevieja

Por otra parte, Mazón, se ha posicionado "claramente en contra" de la planta fotovoltaica que el Gobierno plantea instalar en suelo agrícola del municipio de San Miguel de Salinas (Alicante) y que tiene como objetivo abastecer de energía a la desaladora de Torrevieja (Alicante).

Esta afirmación se ha producido a preguntas de los periodistas en la jornada de puertas abiertas organizada por la Comunidad de Regantes Riesgos de Levante Margen Derecha del río Segura con motivo de su centenario.

El jefe del consell ha asegurado que se trata de un proyecto "desmedido, desmesurado, que rompe con nuestra ecología, con nuestro sistema e incluso con nuestra capacidad de crecer" por lo que ha manifestado que "nos van a tener en contra y vamos a estar en contra de locuras, de desproporciones que no se sostienen".

Mazón ha afirmado que la Generalitat "tiene muy clara que para luchar por nuestro territorio tenemos que luchar por nuestra sostenibilidad y, por tanto, apostar por la desalación masiva y apostar por las plantas masivas rompe el equilibrio y rompe la sostenibilidad".

"Estamos del lado de las familias, estamos del lado de conservar nuestro territorio, estamos del lado de la mesura y de hacer las cosas con sentido común", ha explicado.