Mazón envió una carta el 5 de agosto a Sánchez avisando de que si llega otra dana sería peor por la falta de obras de la CHJ en barrancos

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde además de reiterar la necesidad de una reunión bilateral para abordar la reconstrucción posdana, le advierte de que la llegada de nuevas lluvias torrenciales puede dejar daños incluso peores que los del 29 de octubre pasado.

En una carta fechada el pasado 5 de agosto, Mazón señala que en un horizonte de al menos de un año, "las condiciones de protección y minimización de daños ante precipitaciones torrenciales no existen" y por ello es de esperar que, de producirse otra dana, los daños materiales sean "del mismo orden, si no mayor, toda vez que la reconstrucción de los elementos afectados no está finalizada y no lo estará" antes de la época en que esas lluvias son más frecuentes, como septiembre y octubre.

Fuentes de la Generalitat han señalado que, hasta el momento, no se ha producido respuesta alguna a esa misiva, como tampoco la hubo a la carta que también Mazón le envió a Sánchez a principios de abril en la que le planteaba "la urgente necesidad" de mantener una reunión para tratar la recuperación tras la dana que dejó 228 víctimas mortales y miles de damnificados en la provincia de Valencia.