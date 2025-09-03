Mazón exige a Albares que reconozca el valenciano en la UE: "No pertenecemos a los Països Catalán"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha criticado las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien ha dicho en una entrevista en Onda Cero que "sin ninguna duda, el catalán, el euskera y el gallego serán algún día lenguas oficiales de la Unión Europea; lo contrario sería una discriminación hacia España", en las que obvió mencionar el valenciano.

"El Gobierno de España acaba de decir claramente que no renuncia al catalán, ni al gallego ni al euskera. Y que, por tanto, sí que renuncia al valenciano", ha dicho Mazón, que ha exigido al ministro por parte del Consell y "en nombre de toda la sociedad valenciana y en defensa de nuestro Estatut de Autonomía, una rectificación inmediata y una petición de disculpas públicas del ministro de Exteriores y de todo el Gobierno de España".

El líder del gobierno valenciano dijo que, de no hacerlo, debería presentar su dimisión.

"No somos una Comunidad Autónoma de segunda, no pertenecemos a los Països Catalans, no nos falta capacidad de cultura, de historia, de lengua, de tradición y tampoco de españolidad", ha añadido Mazón. "No lo vamos a consentir. Y hago un llamamiento a toda la sociedad valenciana para que defendamos nuestras señas de identidad, nuestra autonomía, nuestra españolidad y nuestra valencianía", ha finalizado.