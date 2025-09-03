Mazón pide al presidente de Telefónica mover las estaciones de L'Eliana y Paiporta para prevenir una caída de las telecomunicaciones en futuras danas

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mantenido un encuentro de trabajo con el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa donde se ha abordado, entre otros temas, trasladar las estaciones base fijas que la compañía tiene ubicadas en l’Eliana y Paiporta a otros lugares del municipio que sean más seguros con el fin de prevenir futuros riesgos climatológicos.

La caída de las telecomunicaciones el pasado 29 de octubre fue uno de los motivos principales en el retraso del envío de la alerta a la población, pues la decisión estaba tomada pasadas las 18:00 y no fue hasta dos horas más tarde, a las 20:11, cuando se pudo enviar tras conectarse al servidor satélite de la empresa fundada por Elon Musk, Starlink.

En la zona cero las redes de telefonía cayeron esa misma tarde y estuvieron varios días sin volver.

En el encuentro también han participado el director general de Telefónica Este, Chema Casas, y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano.

La reunión se enmarca en la ronda de contactos que el jefe del Consell está manteniendo con agentes sociales y económicos de la Comunitat Valenciana.