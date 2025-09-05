Morant sobre Illa: "Pasará a la historia por rehacer los puentes que otros se dedican a tumbar"

El presidente catalán, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento este viernes a "superar desconfianzas" entre Cataluña y la Comunitat Valenciana, pues ambos territorios no se pueden "permitir el lujo de vivir de espaldas, desconectados y no establecer una relación estable más allá de los colores" de sus gobiernos.

Así lo ha señalado en un desayuno en València organizado por Prensa Ibérica bajo el título 'Prosperidad compartida' en el que le ha presentado la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, quien ha dicho que "pasará a la historia como el político que rehizo los puentes que otros se estaban dedicando a tumbar desde dentro y desde fuera".

Para Illa, es "absurdo que desde la política se pongan trabas a la realidad catalano-valenciana" y a la relación que cada día miles de personas, empresas y entidades viven "con absoluta normalidad", por lo que ha apelado a "acercar posturas y construir puentes de consenso".

Por otra parte, Morant ha urgido a Mazón a aceptar la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno de España: “Representa “todo aquello que soñábamos y veíamos imposible hace unos años, pero que ahora está ocurriendo”.

