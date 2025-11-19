El municipio valenciano que, a -6 grados, ha vivido la noche más fría del otoño en la Comunitat Valenciana

La madrugada de este miércoles ha sido una de las más frías del otoño en muchas poblaciones de la Comunitat Valenciana, con cerca de seis grados bajo cero como el valor más bajo, que se ha registrado en la localidad castellonense de Morella.

La Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) ha informado que 49 de las estaciones de su red han bajado de los cero grados, mientras que en la costa, la temperatura ha variado entre los 9 y los 13 grados.

El registro más bajo han sido los -5,9 grados registrados en el observatorio Mas de Planet de Morella, seguido de los -5,2 que se ha medido en Vilafranca (la Pobla de Bellastar), ambos en la provincia de Castellón, donde se han registrado las temperaturas más bajas de la Comunitat.

En esta provincia también destacan los 3,9 grados bajo cero en Ares del Maestrat y los -3,8 grados de Forcall y Zorita, mientras que en la provincia de Valencia, la temperaturas más fría han sido los -3,2 grados de Bocairent, el mismo valor que se ha registrado en Xixona (Alicante).