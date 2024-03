Los nombres de la ejecutiva de Diana Morant, la gran incógnita en vísperas del congreso del PSPV

El congreso del PSPV de este fin de semana en Benicàssim (Castellón) es, sin duda, una prueba de fuego para la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y secretaria general in pectore. Está en juego la nueva dirección y liderazgo del PSPV, que no es poco, para llegar a meta que no es otra que recuperar la Generalitat en 2027. De la nueva ejecutiva solo se sabe que la presidencia del partido la ocupará Alejandro Soler y que la vicesecretaria general la ocupará Carlos Fernández Bielsa; las dos personas que, siguiendo instrucciones de Ferraz, se retiraron de la carrera hacia la secretaria general del PSPV.

Según fuentes socialistas, Morant necesita “asentarse muy bien en el partido” en la provincia de Alicante y en la de Valencia, por eso, “se baraja que el reparto en la ejecutiva sea una tercera parte afines a Morant, otra a Soler y otra a Bielsa”. Un reparto que en Alicante completaría Ángel Franco que “entraría como comodín”. Si bien todo son cábalas, no hay que olvidar que Franco, el exsenador socialista es quien controla el partido en la provincia desde hace décadas.

Otro de los pesos pesados del PSPV en Alicante es el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, quien también formaría parte de la ejecutiva de Morant. Alfaro ya fue designado por la ministra como coordinador de su campaña para alcanzar el liderato en el PSPV. Con este reparto de fuerzas, Morant tendría, en teoría, las aguas tranquilas en la provincia de Alicante, evitando además que el congreso no sea el foro para plantear contrapoderes en las agrupaciones locales del partido.

Una tarea que, sin duda, no es fácil. El secretismo en torno a los nombres de su ejecutiva evidencia además una estrategia que deja poco o ningún margen a la negociación, algo que, a su vez, permitiría que el congreso concluya con una imagen de unidad en el PSPV.

“Morant no es del aparato del partido”, aclaran fuentes socialistas, y “tendría que contar ya con un secretario o secretaria de organización, cargo para el que suena la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que cubra ese flanco débil que supone que, al ser ministra, no pueda estar al cien por cien en la secretaria general”, agregan las mismas fuentes.

De una otra forma, y aunque el congreso empieza mañana viernes, hasta el sábado no se conocerán los nombres que formarán parte de la nueva dirección del PSPV. Y el sábado es día también en que interviene Ximo Puig y se proclama a Morant como su sucesora al frente de la secretaría general del PSPV.

Además de los nombres y apellidos de los nuevos cargos, hay otra incógnita por despejar, si Soler y Bielsa, y sus respectivos equipos, votarán a favor o en blanco -sólo están esas dos opciones- de la ejecutiva de Morant. Un resultado que, sin duda, dará las claves de sí de veras el PSPV sale reforzado de un congreso que clausura el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el domingo, y en el que está en juego esa meta que es recuperar el Consell para el partido en 2027.