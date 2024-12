Nuria Martínez, consellera de Justicia: "Cuando en un momento como este te ofrecen la oportunidad de ayudar, no puedes decir que no"

Nuria Martínez no ha podido decir que no al que seguramente sea el mayor reto de su trayectoria profesional. Esta licenciada en Derecho deja de lado de manera momentánea su tarea como profesora de Derecho Civil en la Universidad Católica de Valencia para ponerse al frente de la Conselleria de Justicia en uno de los momentos más difíciles en la historia de la Generalitat valenciana.

¿Qué le ha impulsado a tomar las riendas de esta Conselleria en un momento tan complejo?

Para mí fue determinante la dramática situación que está viviendo nuestra tierra. A raíz de un voluntariado que hice con la Universidad Católica de Valencia, pude ver in situ la magnitud del desastre y, sobre todo, la tristeza de la gente, que se ha quedado sin nada, me marcó profundamente. A los dos días recibí una llamada, y me acordé de toda esa gente con la que había estado apenas dos días antes, y eso me hizo dar el paso; había que ayudar y estar en este momento, y eso fue lo que me hizo aceptar e unirme al nuevo Consell.

Cuando en un momento como el actual, te ofrecen la oportunidad de poder ser parte de la solución, no puedes decir que no. Es un momento crucial para la Comunitat Valenciana en muchos aspectos, y como valenciana que soy y amante de mi tierra, tenía que dar este paso al frente y dar lo mejor de mí.

Asumo el encargo con mucha responsabilidad, vocación de servicio, desde una perspectiva técnica y aplicando una escucha activa, espero hacer frente a los retos que tenemos por delante en este nuevo Consell. Es un tiempo complejo, que requiere de mucho trabajo, esfuerzo y compresión. Es el momento para ayudar a las personas y no dejarlas solas, siempre y especialmente en un momento tan triste y complicado como este.

Esta legislatura está inevitablemente condicionada por la DANA. ¿Cómo afecta esta situación a la acción de esta Conselleria?

Estamos trabajando en recuperar la actividad judicial lo más pronto posible. Desde el primer momento, en la Conselleria hemos trabajado para aportar soluciones a las personas, sobre todo asistiendo a los familiares de personas fallecidas o desparecidas. Desde las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, un equipo de trabajadores sociales, psicólogos, letrados, etc., los han acompañado durante todo este difícil proceso, y eso es fundamental, el acompañamiento a las personas que están sufriendo tanto en estos momentos. Han hecho un excelente trabajo, así como también desde el Instituto de Medicina Legal, y así se lo trasladé personalmente el pasado jueves cuando visité las instalaciones en la Ciudad de la Justicia.

Hemos trabajado en agilizar los trámites judiciales, dotado personal de refuerzo en gestión, tramitación y auxilio judicial en los juzgados de Catarroja, Requena y Torrente, así como se han reubicado en la Ciudad de la Justicia de Valencia los juzgados de Catarroja, puesto que su sede se ha visto considerablemente afectada por la riada, hasta el punto de tener que licitar obras para su rehabilitación, obras que ya hemos visitado y que están en marcha.

No obstante todo ello, se va a tener que seguir trabajando en esta área; los tres jueces y letrados de administración de Justicia de refuerzo que autorizaron el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en fechas posteriores a la riada, probablemente resulten insuficientes, dado que este contexto de crisis, va a propiciar un aumento de la litigiosidad en los partidos judiciales afectados y en cualquier orden jurisdiccional.

A ello hay añadir que las instalaciones de los juzgados de paz de Albal, Aldaia y Picanya, entre otros muchos que se han visto afectados, precisan de nuestra ayuda. Estas sedes se ubican en locales municipales, que la Conselleria subvenciona para recursos materiales, como lo es todo el mobiliario y los equipos y herramientas tecnológicas que se han echado a perder.

Una de las reclamaciones que quizás permanezca invariable es la del aumento del número de juzgados. ¿Cuántos va a reclamar?

El pasado 4 de octubre, el President Mazón se reunió con el presidente del Gobierno en Moncloa para trasladarle algunas peticiones y reivindicaciones. Entre estas, se encontraba la de la creación de 20 unidades judiciales. En su informe de 4 de julio de 2024, el Consejo General del Poder Judicial ya advertía la necesidad, que califica de “prioritaria”, de creación de dos juzgados de primera instancia y uno de lo social en Alicante, un 1ª Instancia especializado en provisión de medidas de apoyo a personas necesitadas de éstos en el ejercicio de su capacidad judicial y uno de lo social en Valencia, un 1ª Instancia en Elche, uno mixto en Elda y otro mixto en Requena. A ello la Generalitat añade en sus peticiones, entre otros, un juzgado más de lo mercantil en Castellón, otro juzgado de primera instancia e instrucción en Segorbe y más juzgados de violencia sobre la mujer en Alicante, Castellón, Valencia, Vila-Real, Sagunto, o Elda. Estas peticiones responden a una necesidad imperiosa, que es la de dar una respuesta adecuada al servicio público de Justicia que el ciudadano precisa en la Comunitat.

¿Qué plan de actuación tiene previsto para reparar las infraestructuras judiciales dañadas por la DANA?

Desde el primer momento la Conselleria de Justicia ha estado pendiente de las necesidades de los juzgados de las zonas afectadas por la riada. Ha habido incidencias en los edificios de los juzgados de Catarroja, Requena, Torrent y, en menor medida, Carlet, sin perjuicio de las instalaciones de los Juzgados de Paz, donde la afectación es mucho mayor, como anteriormente apuntaba.

Respecto a las instalaciones de Catarroja, que son las más dañadas, el día 4 de noviembre ya comenzamos las obras de adecuación y reparación de dicha sede. Y también hay inversiones previstas para los juzgados de Requena y Torrent.

Estas son las actuaciones materiales, y por otro lado, por lo que se refiere a la distribución de recursos humanos, hemos reforzado los juzgados de Catarroja con un equipo de apoyo a órganos judiciales integrado por un gestor, dos tramitadores y un auxilio judicial; en Requena se han reforzado los juzgados con un equipo de apoyo a órganos judiciales integrado por un gestor, dos tramitadores y un auxilio judicial; en Torrent se ha reforzado el Juzgado de Instrucción nº 2 con dos personas funcionarias de las Oficinas de Atención a las víctimas; en Carlet se ha reforzado con un auxilio judicial al Juzgado de Primera Instancia nº 4. Por su parte, Alzira se ha reforzado con 1 tramitador el Juzgado de primera Instancia e Instrucción nº 3 (Registro Civil) y en Valencia se ha reforzado la Fiscalía Provincial con tres tramitadores, la unidad administrativa con un tramitador y el Instituto de Medicina Legal con cuatro médicos forenses y dos gestores.

Dadas las nuevas circunstancias, ¿piensa que sigue siendo prioritaria la ampliación de la Ciudad de la Justicia de Valencia?

Está claro que en estos momentos lo prioritario es la reconstrucción de las zonas afectadas, la recuperación de la normalidad. Pero también tenemos que seguir trabajando con vistas al futuro.

Como sabemos, los recursos de la Administración son limitados y ahora debemos reconducir esfuerzos en lo urgente e importe: la reconstrucción.

Aunque no podemos valorar decisiones anteriores desde el prisma de la nueva realidad, también es una realidad que el proyecto de ampliación no es inmediato, estamos hablando de que pueda ejecutarse a varios años vista, pues ha de partir, en primer lugar, de un cambio en la calificación del suelo, de una cesión de uso, la ulterior licitación y finalmente la ejecución de la obra, trámites y recursos que no se ven empañados por la situación que vivimos desde el 29 de octubre.

Un informe con datos del VioGen, revela que el 50 por ciento de las denuncias por violencia de género corresponde a mujeres que viven en el área afectada por la DANA. ¿Qué medidas se pueden tomar desde su Administración para revertir esta situación?

No se ha producido ninguna merma en la atención a las víctimas, todo lo contrario. Desde nuestras Oficinas de Asistencia a las Víctimas se ha mantenido y reforzado la atención, y así lo pude constatar personalmente en mi visita del pasado jueves, en la que les agradecí al excelente equipo que presta esa asistencia, el esfuerzo, la dedicación y el acompañamiento a las víctimas de fallecidos y desaparecidos en estas últimas semanas.

Se ha realizado un sobreesfuerzo, para seguir atendiendo a las víctimas con toda la profesionalidad y calidez en unos momentos que son doblemente duros, haciendo también un enorme despliegue de personal de nuestras Oficinas de Asistencia a las Víctimas, que además y como he referido antes, han redoblado esfuerzos atendido estas semanas a familiares de desaparecidos y fallecidos en los puntos de denuncia en Valencia y Albal.

El Consell ha aprobado un decreto de movilidad del funcionariado. ¿Tiene previsto las áreas que necesitan refuerzo? ¿Ya se ha establecido qué criterios se van a seguir para realizar esta distribución?

Las áreas que necesitan refuerzo son todas aquellas relacionadas directa o indirectamente con la gestión de la DANA, especialmente las ligadas a tramitación de ayudas y atención a la ciudadanía. Es en momentos como el actual cuando la administración tiene que ser más humana, más cercana y dar lo mejor de sí. Y el funcionariado también juega un papel esencial en este nuevo escenario.

Con este decreto, hemos dotado a la Administración de una herramienta ágil y flexible para poder tomar las medidas necesarias de carácter excepcional para atajar una situación de crisis. Ha sido también un decreto con el que nos hemos anticipado, ya que hemos creado el escenario jurídico idóneo para actuar con total agilidad según los criterios y necesidades que se requieran tras la aprobación del Plan de Reconstrucción que están elaborando el vicepresidente Gan Pampols y su equipo.

En cuanto a los criterios tenidos en cuenta para la determinación del personal afectado, debe primar la voluntariedad del personal, además estos criterios deben tener carácter objetivo y constar de forma expresa en la resolución por la que se adopte dicha medida, no pudiendo suponer en ningún caso merma retributiva.

Los sindicatos dieron el visto bueno a esta parte del decreto, pero han mostrado su enfado por la disposición que elimina el límite en la retribución de altos cargos. ¿Va a abordar esta cuestión con los sindicatos? ¿Cree que la medida está siendo injustamente criticada?

Para nosotros el diálogo social es fundamental y así va a seguir siendo. De hecho, se ha mantenido una comunicación constante con las organizaciones sindicales durante toda la crisis de la DANA, y se ha negociado con ellos el contenido de este decreto de adopción de medidas extraordinarias para la gestión, organización y movilidad del personal empleado público como consecuencia de la riada, que ha sido aprobado por unanimidad en la mesa general de negociación.

Y la cuestión a la que se refiere no puede ser abordada con los sindicatos porque no está dentro de las materias objeto de negociación sindical.

Durante estos días, tanto el President como la Vicepresidenta, han explicado que no se le ha subido el sueldo a nadie, y que con la última modificación normativa, lo único que se ha garantizado es que un servidor público no pierda derechos retributivos estando en activo.