El polideportivo de Nou Moles de Valencia ve la luz después de trece meses de obras y tras otros once años parado

El polideportivo de Nou Moles ya es una realidad después de trece años desde que empezaran las obras que estuvieron paradas durante una eternidad, y tras trece meses de obras desde su reactivación cuando la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, accedió al cargo y consiguió comprometer al presidente Mazón en el proyecto.

"Sobre este solar se levantó hace sesenta años el Marcol, que fue el primer pabellón cubierto que hubo en la ciudad de Valencia" ha recordado la alcaldesa, "y ahora tras once años en que las obras no se concluyeron, ahora Nou moles ya es una realidad". Cada uno en su momento, han sido "instalaciones de referencia", pero el Marcol fue algo más, según Catalá, fue "el símbolo social de un barrio, por esa instalación pasaron miles de deportistas de élite y amateurs y ahora Nou Moles coge el testigo de Marcol".

La alcaldesa ha dicho que "ya era hora de que un barrio como Nou Moles tuviera una instalación de este tipo". Catalá a agradecido la inversión de once millones de euros a la Generalitat Valenciana "una de las mayores inversiones que hace la Generalitat en nuestra ciudad". Ha dicho que esa inversión se va traducir en salud, en gente joven y en gente mayor dinámica".

Ha enfatizado que con esta instalación, Nou moles "recupera la alegría y la autoestima".

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recordado que cuando Catalá era portavoz de la oposición en el Ayuntamiento, "y yo aspirante a presidente de la Generalitat", la hoy alcaldesa le paseó por "puntos negros de la ciudad", y recordó que "me trajo aquí, y me dijo: mira, está once años parado porque el Ayuntamiento y la Generalitat no se ponen de acuerdo". Y que luego, "cuando yo ya era presidente y ella, alcaldesa, me llamó y me dijo ¿te acuerdas de Nou Moles?".

Mazón ha destacado que el polideportivo "se podrá usar a partir del lunes, no dentro de trece años" y ha destacado que "la Comunitat Valenciana es la única en la que hacer deporte, desgrava", y ha explicado que desgrava porque invertir en salud "hace que tengamos menos listas de espera, menos saturación de los centros de salud, descongestiona nuestros hospitales y para la gente mayor ya es casi una obligación. Tiene que ver con la sociedades avanzadas, con las sociedades sanas y por ellos las administraciones hemos de poner las condiciones fiscales y de infraestructuras necesarias".

Por último, el presidente Mazón ha prometido que "me pondré el bañador y vendré a bañarme".