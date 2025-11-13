Primera junta directiva de CEV Alicante con César Quintanilla al frente

Javier Gisbert, presidente de la Federación de Obra Pública de la Provincia de Alicante, FOPA; José Vicente Andreu, presidente de la Asociación Jóvenes Agricultores de Alicante, ASAJA, y José Julián Farell, presidente de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante, FEMPA, serán los nuevos vicepresidentes de CEV Alicante. Así lo ha trasladado hoy Quintanilla, en la que ha sido la primera reunión de su junta directiva tras ser elegido presidente de la organización provincial el pasado 6 de noviembre.

Durante la reunión, Quintanilla ha agradecido la confianza depositada por los órganos de gobierno y ha destacado que inicia esta nueva etapa con un objetivo claro: reforzar el papel de CEV Alicante como organización representativa, influyente y útil para todos los sectores empresariales de la provincia. Para ello, ha presentado las líneas maestras que guiarán su mandato, estructuradas en cinco ejes estratégicos prioritarios.

El primero, la organización interna. Al respecto apuesta por una estructura más representativa, con voz propia y verdaderamente convertida en “la casa de todos”. En materia de infraestructuras, la organización intensificará la reivindicación y la fiscalización de las actuaciones que la provincia necesita para mejorar su competitividad. Sobre el tercer eje, el agua, Quintanilla considera que es un problema estructural que afecta a toda la provincia y defiende garantizar un suministro de calidad a precios asumibles.

En innovación y digitalización, CEV Alicante impulsará el apoyo a los sectores para incorporar modelos innovadores y generar valor añadido a través de la I+D+i. Por último, en cohesión territorial, Quintanilla ha apostado por aumentar la presencia de CEV Alicante en actos y foros de Valencia y Castellón, “no sólo para reclamar, sino para construir juntos”.