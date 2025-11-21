A prisión un pirómano que intentó prender fuego a un indigente dos veces en Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un pirómano de 43 años, por provocar un incendio en un bloque de viviendas con moradores en el que se vieron afectados varios vecinos, así como también por intentar prender fuego a un indigente en dos ocasiones, y el juez ha decretado prisión provisional para él.

Anteriormente, había quemado en numerosas ocasiones material de obra en construcción, colchones, contenedores de residuos urbanos, llegando incluso a dañar el edificio de un colegio donde se tuvieron que suspender las clases, ha informado la Policía Nacional.

Las fuentes han destacado que se había convertido en un experto en generar fuego con facilidad y que este se propagase con suma rapidez y han valorado los daños causados en más de 20.000 euros.

Las labores de investigación comenzaron cuando el Grupo de Policía Judicial de Marítimo tuvo conocimiento del incendio producido en un edificio de vecinos, donde todos los moradores se vieron afectados.

Al realizar las pesquisas oportunas, los agentes detectaron que había un varón en la zona que prendía fuego de forma reiterada y compulsiva y relacionaron el suceso con otros hechos del mismo tipo producidos en la zona.

En uno de ellos, había intentado quemar a un indigente en dos ocasiones y gracias a la rápida actuación de los vecinos de la zona se pudo evitar.

Los investigadores realizaron gestiones para la identificación del presunto autor y la obtención del testimonio de diversos testigos, que pudieron aportar información al respecto y tras recopilar suficientes indicios racionales sobre la actuación del sospechoso, se procedió a su localización y detención.

El arrestado, con antecedentes policiales, ha pasado a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión preventiva.