El PSPV responde a Mazón: "No falló todo, falló usted, ¿por qué no le podía localizar?"

El PSPV ha realizado una dura crítica al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. "No falló todo. Falló usted" y le ha pedido que explique por qué no se le pudo localizar desde las 15 horas hasta las 18. El portavoz de los socialistas en Les Corts, José Muñoz, ha pedido al jefe del Consell que explique por qué no se le pudo localizar entre las 15 horas y las 18 horas del 29 de octubre.

En este sentido, ha descargado de responsabilidad a la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y ha dicho que si ella cesa, también debería hacerlo él, tal y como ha dicho la secretaria general del PSPV, Diana Morant. "Ha generado una crisis institucional sin precedentes".

En este sentido, ha defendido que "es el momento de quitar el fango y no poner las urnas", por lo que ha exigido la dimisión de Mazón para proponer que se ponga a un "presidente técnico". En este sentido, ha afirmado que "los socialistas pensamos que la reconstrucción debe ser también la base moral". "Valencia se levantará pero ahora está levantada contra usted".

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha explicado que "hoy solo esperábamos un anuncio que no se ha producido, su dimisión inmediata". "La reclamamos formalmente porque ya dimitió de su responsabilidad cuando hizo caso omiso a la alerta y dijo que la dana se dirigía a Cuenca. Dimitió cuando se fue de comilona y se quedó incomunicado horas. No me interesa saber con quién. Lo único que me importa es que no estaba cumpliendo su responsabilidad, no estaba gestionando la crisis”, ha lamentado Baldoví ante el pleno de Les Corts.