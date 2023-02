Puig saca pecho de su gestión ante un PP que le reprocha sus silencios

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido su gestión, avalada por los indicadores económicos y sociales, ante un PP que le ha reprochado el silencio que mantiene en cuestiones como el caso Azud, la ley de "solo sí es sí" o el incidente del tren de Bejís.

Durante la sesión de control al presidente en Les Corts Valencianes, la síndica del PP, María José Catalá, ha denunciado el silencio "tan manso y doloroso" que mantiene Puig ante asuntos como el caso Oltra, el tren de Bejís, el caso Azud o las consecuencias de la ley de solo sí es sí.

El presidente se ha centrado en responder a la pregunta registrada por la dirigente popular, en la que le planteaba si cree que la situación política, económica y social "es la que se merecen los valencianos y las valencianas".

Al respecto, Puig ha asegurado que a pesar de las dificultades y de "la falta de cooperación" que muchas veces muestra el PP, la Comunitat Valenciana está en mejores condiciones que en 2015, y "en mejores condiciones que nunca" y "con ganas" para afrontar el futuro.

Ha destacado que los afiliados a la Seguridad Social han pasado de 1,6 millones en junio de 2015 a 2,04 millones en enero de 2023; la tasa de paro ha bajado del 23 por ciento al 13,5 por ciento, y en el caso de los jóvenes, del 38,1 por ciento al 24,9 por ciento, y los trabajadores con contrato han aumentado un 41 %.

Las exportaciones han crecido un 61 por ciento,1 entre 2014 y 2022 (de 22.559 millones a 33.372 millones); la inversión extrajera lo ha hecho un 120 por ciento (de 2.347 millones a 5.159), sin contar con la inversión prevista por Volkswagen; y la creación de empresas ha pasado de -28.000 entre 2008 y 2015 a 9.100 entre 2015 y 2022.

Además, ha resaltado que los destinatarios de la Renta Valenciana de Inclusión y el Ingreso Mínimo Vital han pasado de 42.177 en 2015 a 266.351 en 2022, y los beneficiarios de la dependencia han crecido de 41.000 135.154.

Sobre el trasvase Tajo Segura, ha señalado que entre 2014 y 2018, se trasvasaron 829,6 hectómetros cúbicos (hm3), mientras que entre 2018 y 2022, han sido 1,229 hectómetros cúbicos.

Esta es la realidad de la Comunitat Valenciana, según Puig, quien ha considerado que al PP "le duele en el alma la verdad", y ha manifestado que lo que no merecen los valencianos es "volver al tiempo de corrupción, mala gestión y abandono a los valencianos en el peor momento" que representa el legado del PP.

Català ha reprochado al presidente que se atreva a hablar de corrupción "sin mentar el caso Azud", y le ha preguntado si puede salir a decir que el PSPV no se ha financiado irregularmente, que de las desaladoras no han salido porcentajes para su partido o que no ha habido corrupción en las campañas electorales del PSPV.

Ha afirmado que "la sombra de Pepe Cataluña -extesorero del PSPV imputado en el caso Azud- llega a todas las administraciones que gestionan" los socialistas, y ha preguntado si están comprando su silencio y el de su entorno.

También ha criticado la gestión del incidente del tren que se vio acorralado por las llamas en Bejís, y ha preguntado si la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, se plantea dimitir por esta cuestión.

Además, ha preguntado por qué "un gobierno que se llama feminista está tardando tanto" en exigir que se cambie la ley del solo sí es sí, que ha reducido las penas a más de 500 agresores sexuales, 55 de ellos en la Comunitat Valenciana.

Al inicio de la sesión, tanto Puig como Catalá, han recordado a la presidenta de CSIF, Alicia Torres, mujer del vicepresidente de les Corts Jorge Bellver, fallecida este miércoles, tras lo cual la síndica del PP ha dado la bienvenida al hemiciclo al bebé de la diputada de Unides Podem Naiara Davó.