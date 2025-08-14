Un reciente incendio forestal en Titaguas (Valencia) fue provocado por una imprudencia en una obra

Un incendio en Titaguas (Valencia) declarado el pasado 30 de junio que quemó 6.500 metros cuadrados de masa forestal fue provocado por una imprudencia de los trabajadores que realizaban tareas de construcción junto a una granja, en una día con nivel 3 de alerta por riesgo de incendios forestales.

La Guardia Civil ha concluido la investigación sobre el incendio y para averiguar las causas del fuego, que se inició por cortes realizados con una radial en una estructura metálica de varillas de hierro que soltaron esquirlas, lo que originó el incendio.

Dos hombres de 22 y 24 años de nacionalidad española y rumana, respectivamente, han sido investigados por un delito de incendio forestal por imprudencia por agentes del Seprona de Benaguasil, y las diligencias han sido entregadas a la Fiscalía de Valencia, según la Guardia Civil.

Una vez extinguido el fuego de masa forestal en la rambla de Canales de Titaguas, agentes del Seprona, junto a un agente medioambiental, realizaron una inspección ocular en la zona y comprobaron que el incendio se originó junto a una granja donde se estaban llevando a cabo obras de construcción ese mismo día.

Allí hallaron cuatro cortes recientes en una estructura metálica de varillas de hierro, y gracias a un imán, obtuvieron varias esquirlas metálicas que podían proceder de los cortes, en el suelo cercano a la estructura.

Se tomaron muestras de las esquirlas y de un trozo de varilla, y se intervino el disco de corte de una radial con la que trabajaron los albañiles, además de tomar manifestación a los testigos que estaban presentes el día del incidente.

El día del fuego, el primer agente medioambiental que acudió al lugar observó un grupo electrógeno y una radial ubicadas dentro de la granja, situadas a unos 30 metros de la zona donde se inició.

La Guardia Civil ha concluido que se cometió un delito de incendio forestal por la imprudencia de los trabajadores que realizaban las labores de construcción, pues los operarios realizaron los cortes con la radial que iniciaron el fuego un día declarado como alerta 3 de incendios forestales (riesgo extremo), cuando el uso de maquinaria de estas características está expresamente prohibido a menos de 500 metros de masa forestal.

La Guardia Civil recuerda que es necesario adoptar medidas preventivas en días calurosos y especialmente con nivel de alerta 3, donde los trabajos con herramientas mecánicas en zonas forestales, que no sean propios de la actividad agrícola, están prohibidos.

También se deben adoptar todas las medidas de prevención posibles en aras de evitar cualquier incidencia que pueda afectar a masas forestales en épocas estivales como pueden ser contar con medios de extinción, no realizar fuego evitando encender fogatas, barbacoas y similares, evitar tirar o abandonar objetos de cristal ni residuos que puedan dar inicio a un foco de incendio, o evitar estacionar con vehículos sobre vegetación seca.

Es fundamental conocer el entorno donde se practiquen o realicen actividades lúdicas, y muy importante la colaboración ciudadana en caso de observación de zonas con residuos o vertidos en zonas forestales, que deben comunicarse a las autoridades competentes.