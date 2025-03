Las reflexiones espinosas de Kara Walker se exponen en Alicante

Arte es, según la segunda acepción del diccionario de la Real Academia de la Lengua, una actividad consistente en crear obras que, mediante recursos principalmente plásticos, visuales, sonoros o literarios, produzcan estimulación estética o intelectual.

Y Kara Walker (California; EE UU, 1969) logra lo segundo, mover conciencias, al tratar cuestiones de identidad sobre el género y la raza. Entre los asuntos que aborda en su obra están la esclavitud o la discriminación por razón de raza; esos a los que resulta incómodo mirar de frente.

Y ahora Alicante es una escaparate para conocer su trabajo y, por tanto, sus reflexiones, al albergar el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad, MACA, la exposición "Burning Village"; expresión que, traducida al castellano, significa "Aldea, en llamas".

Se trata de la mayor exposición de la artista en España y se puede visitar hasta el 7 de septiembre. En ella se plantea un recorrido por su trayectoria a lo largo de las últimas cuatro décadas.

Las señas de identidad de Kara Walker, cuya obra es visual, son las siluetas de cuerpos humanos a tamaño real y una narrativa en la que atraviesa temas como la repercusión histórica de la esclavitud, que, según la autora, se reflejan en las desigualdades sociales y culturales aún vigentes entre razas en EE UU.

Malestar en el cuerpo humano

El fin es provocar en el público que visite la exposición un sentimiento de molestia o incomodidad, utilizando como símbolo de ese malestar el cuerpo humano que, a su vez, adopta posturas forzadas, y con rasgos faciales atribuidos a los afroamericanos.

"Burning Village" nace de la Colección de Michael Jenkins y Javier Romero del MACA junto a piezas que han viajado expresamente desde Nueva York y está comisariada por Rosa María Castells, conservadora y responsable de exposiciones del museo.

La propia Castells explicó la importancia de Kara Walker «con una obra hoy necesaria e imprescindible y tan sugerente. Es contundente, dura y, al mismo tiempo, de una gran belleza formal».

La comisaria de la muestra señaló que la obra de Kara Walker «tiene tantas lecturas, tantos matices que enriquece el discurso y no puede dejar indiferente al espectador».

«Esta exposición sitúa al museo como institución en los debates actuales, en la reflexión crítica de un mundo casi en llamas. Michael Jenkins y Javier Romero donaron al MACA su colección de obras de arte con el convencimiento de la relevancia que podría tener para el museo y así es, la colección permite indagar, mostrar y reflexionar sobre el mundo contemporáneo», aseguró Castells.

La muestra está compuesta por 44 piezas que recorren parte de su trayectoria y constituyen uno de los conjuntos de obra más completos de la artista existente en instituciones europeas.

En "Burning Village" se muestran dibujos, grabados, esculturas, libros de la artista y uno de sus videos más recientes. Se trata de 31 obras donadas en propiedad al MACA en 2021 por Jenkins y Romero y de 13 piezas depositadas en 2024 para esta exposición que han viajado desde Nueva York. Son piezas fechadas desde 1996 hasta la última de sus películas de animación que se exhibe por cortesía de la artista.

La artista

Kara Walker nació en Stockton, California, en 1969, y creció en Atlanta. Se licenció en el Atlanta College of Art en 1991 y obtuvo un máster en la Rhode Island School of Design en 1994. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Fellowship Award (1997) y el United States Artists Eileen Harris Norton Fellowship (2008). Ingresó en la Academia Americana de las Artes y las Letras en 2012 y fue nombrada académica honoraria de la Real Academia de Arte de Londres en 2019.