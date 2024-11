El “rescate más complicado” de la Guardia Civil en Valencia

El municipio de Chiva ha sido una de las localidades valencianas más afectadas por una destructiva DANA que comenzó a dejar estragos en nuestro país el pasado 29 de octubre. La Comunidad Valenciana ha sido sin duda la región española donde más daños ha dejado este histórico temporal. Pueblos enteros como el de Chiva han sido arrollados por unas lluvias torrenciales que han provocado unas inundaciones nunca antes vistas.

La Guardia Civil fue una de las primeras unidades en intervenir en las regiones más afectadas de Valencia. Uno de los rescates más difíciles que tuvo que realizar la Benemérita durante las primeras horas de esta tragedia, fue el que tuvo lugar en el municipio de Chiva. De las diferentes misiones que la Guardia Civil ha realizado en territorio valenciano, los de Chiva han sido “los rescates más complicados” desde que comenzara la DANA.

Ayuda inmediata

La rápida intervención de los efectivos de la Guardia Civil del cuartel de Chiva fue fundamental para lograr que muchos de sus vecinos consiguieran finalmente salvar sus vidas. “Ellos estuvieron ahí en todo momento. Nos avisaron y gracias a eso mucha gente se salvó” afirma una de las vecinas afectadas; quien también comenta que debido a las horas a muchos vecinos les cogió por sorpresa: “A muchos les pillaría durmiendo y no se dieron cuenta. A mi mucha gente me dijo que ellos no habían salido y gracias a ellos nos pudimos dar cuenta y salir de casa antes de que nos pasara nada”.

El teniente de la Guardia Civil, Cristian Lacalle y su compañero David fueron los primeros en enterarse de lo que estaba ocurriendo en esta localidad valenciana. De forma inmediata, el teniente del cuartel de Chiva movilizó a otros cuatro componentes del puesto para que salieran a rescatar vecinos y también pidió refuerzos a la comandancia. Los agentes, que aún recuerdan “el pánico de la gente propio de la situación”, no tardaron en llegar con megáfonos para pedir a la gente que “tirara para arriba”. Vecina y agentes recuerdan con amargura el “fuerte olor a gas” en la zona, que llegó a afectar incluso a sus bocas.

La UME sitúa en Paiporta, Chiva, Catarroja y Massanassa la situación más crítica por dana Biel Aliño Agencia EFE

“Normal, estaba todo a oscuras, los ruidos, las alarmas sonando” recuerda David. “Veías la oficina del paro que había entrado una especie de tsunami dentro” añade. Esta gran riada arrastró consigo un gran número de vehículos que fueron pegando de lado a lado de la calle, rompiendo a su paso muchas de las ventanas y persianas de las viviendas.

Estos fueron los “rescates más complicados”

Así de contundente se ha mostrado la Guardia Civil a la hora de calificar los rescates que desempeñó su unidad en el municipio de Chiva durante la primera noche de la DANA. Y es que, las fuertes riadas provocaron la rotura de una conducción de gas en una de las vías de esta localidad valenciana. “La tubería más afectada fue la tubería naranja, que ahora está cortada, junto a las dos tuberías de sus lados” explica David.

AMP.- Temporal.- Chiva suspende las clases y la actividad deportiva "hasta nuevo aviso" ante la nueva alerta por lluvias Europa Press

La rotura de la tubería general del gas provocó fuertes ruidos que alarmaron a vecinos como la anciana Teresa y su cuidadora , a la que el teniente Cristian Lacalle y sus compañeros salvaron la vida después de tener que forzar la puerta de hierro de su vivienda para ayudar a las afectadas a ganar altura en la misma. Las fuertes riadas y el alto nivel del agua impidieron que estos agentes pudieran desalojar a todos los vecinos de sus casas.

“No pasó nada, pero podría haber pasado. Tuvimos suerte de que no llegó a explotar”. Esta es la reflexión final de una de las vecinas que vivió en primera persona esta tragedia junto a los agentes. Esta vecina no ha dudado en agradecer enormemente los agentes su intervención de aquella inolvidable noche, no sin antes recordar que “tanto David como todos sus compañeros nos han salvado, sino ya no estaríamos vivos”.