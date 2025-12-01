Salomé Pradas irá a declarar al Congreso por la dana el 15 de diciembre

La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García, comparecerán el próximo 15 de diciembre ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la dana.

Así lo ha comunicado hoy la Mesa de la Comisión investigadora, que ha fijado la intervención de Pradas para las 11:00 del lunes 15, seguida de la de García, que responderá a preguntas de diputados de los distintos grupos parlamentarios a las 15:30.

Pradas, exconsellera y figura clave a la hora de coordinar la emergencia el día de la tragedia que terminó con la vida de 229 personas, fue entrevistada en el programa de televisión 'Salvados', emitido la noche del domingo en La Sexta, para contar cómo gestionó lo ocurrido.

La entrevista se podría resumir en eximir la culpa propia y en repartirlas políticamente en el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y judicialmente en el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y el exresponsable del Consorcio Provincial de Bomberos y jefe operativo de la emergencia.

A Mazón le acusa de no coger el teléfono cuando había 80.000 personas en riesgo por la presa de Forata y deja intuir que le notó despreocupado, mientras que de Suárez dice que no transmitió las llamadas del 112 al Cecopi y Basset que se oponía a enviar el Es-Alert.

La exconsellera ha rechazado volver a declarar ante la jueza instructora y se ha ratificado en su declaración del pasado 11 de abril. Su equipo de defensa argumenta que en el estado actual del procedimiento con las manifestaciones realizadas, ya ha proporcionado "todos los elementos fácticos que obran en su conocimiento", y añade que Pradas se ratifica en el contenido íntegro de la declaración que prestó el 11 de abril y queda a disposición del juzgado para cualquier diligencia que sea necesaria, en función del avance de la instrucción, "sin que proceda en este momento una nueva declaración".

La izquierda reacciona a la entrevista

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha afirmado este lunes que la exconsellera Salomé Pradas, imputada en la causa penal de la dana, "vino a completar el puzle de mentiras del PP" con su entrevista y ha urgido a este partido a pedir el acta a Mazón para que declare ante la jueza de Catarroja.

Muñoz, en declaraciones a los periodistas, ha señalado que Pradas, "más allá de las infinitas mentiras que sigue contando, descargó la responsabilidad en el expresidente de la Generalitat" y, en esa entrevista en el programa 'Salvados' de La Sexta, hizo declaraciones "muy crueles, sobre todo para las víctimas" cuando afirmó que "el jefe de gabinete de Mazón le dijo que no le molestara durante esa tarde".

"Es evidente que esto aporta más dolor a las víctimas y demuestra una negligencia brutal de Carlos Mazón ese día", ha afirmado.

El síndic socialista ha insistido que el nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el Partido Popular "tienen que tomar una decisión evidente después de lo que hemos conocido" y "exigir" a Carlos Mazón que entregue su acta de diputado, "deje el aforamiento y vaya declarar ante la jueza para contar la verdad" asumiendo las responsabilidades políticas y judiciales que le corresponden.

"El perdón -a las víctimas de la dana- se hace con hechos y uno de los hechos que exigían las víctimas el sábado pasado -durante su manifestación en València- era que Mazón dejara el acta y Pérez Llorca y el conjunto del Partido Popular tienen la obligación de que esto sea una realidad", ha aseverado.

Respecto a la descarga por parte de Pradas de responsabilidad en las decisiones del Cecopi en los técnicos y las críticas al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, Muñoz ha señalado que "afortunadamente para la verdad hay una jueza de instrucción que está investigando y haciendo una instrucción muy rigurosa y todas estas cuestiones ya las ha desmontado de manera reiterada en sus diferentes autos".

A juicio de Muñoz, "cada vez se acredita más esa realidad de que Carlos Mazón era la persona que parece que estaba detrás de todo" ya que había "impuesto" un estilo de liderazgo "tan cesarista que el conjunto de los consellers no hacían, no movían un papel si él no daba el visto bueno".

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Isaura Navarro, considera que la exconsellera Salomé Pradas, imputada en la causa penal por la gestión de la dana, "no se salió del guion de las mentiras del Partido Popular" en la entrevista de este domingo en 'Salvados' de LaSexta, en su "estrategia judicial para librarse y no reconocer todos sus errores".

Según Navarro, las manifestaciones de Pradas eran "una mentira detrás de otra", como cuando afirmó que a las 17:00 horas le dijeron que se podía enviar un mensaje pero no sabía que se llamaba Es-Alert hasta las 19:00 horas, y que "no decide enviar" a pesar de saber que tenía esa herramienta que habría salvado vidas.

Ha criticado asimismo a la exconsellera por "negar" que hubo una ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) "que ella ni quería y que salvó a 500 personas".

A juicio de la diputada de Compromís la entrevista de Pradas fue "un teatro permanente" y una "retahíla de mentiras y de bulos que hemos escuchado una y otra vez y que están todos desmentidos en sede judicial".

Navarro ha lamentado asimismo su intento de "responsabilizar a los técnicos" cuando ella era la que "dirigía el Cecopi y quien tenía que tomar las decisiones en base a la información que trasladaban los técnicos y el 112", cuyas pantallas mostraban que el número de llamadas era "una absoluta locura".

Respecto a las manifestaciones de la exconsellera sobre sus llamadas a los miembros de Presidencia de la Generalitat porque no podía contactar con el entonces presidente Carlos Mazón, para la diputada de Compromís "es evidente que hay una búsqueda de apoyo para tomar decisiones de las cuales ella es incapaz".

Afirma además que la entrevista "se ve claramente que es una farsa" y una escenificación "dentro de su estrategia judicial".

"Se quiere defender a ella misma y ahora no le importa tanto que caiga Mazón", ha aseverado.

Persona de confianza de Mazón

Por su parte, al otro cargo citado, Cayetano García Ramírez se le considera una pieza crucial en el grupo de confianza de Mazón desde su llegada al Palau de la Generalitat en el verano de 2023.

Sus intervenciones seguirán a las celebradas este lunes en el Congreso, donde han comparecido en esa comisión el conseller de Educación, José Antonio Rovira, y el secretario autonómico del Gabinete del President de la Generalitat, José Manuel Cuenca.

Previamente también compareció Mazón en la fase destinada a escuchar los testimonios de distintos cargos políticos después de que en una primera etapa lo hicieran las víctimas de la catástrofe.