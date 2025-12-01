Alicante y Elche se alían con CEV para pedir agua y tren con el aeropuerto

Los alcaldes de Alicante y Elche, Luis Barcala y Pablo Ruz, respectivamente, se han reunido este lunes con la nueva junta directiva de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en la provincia de Alicante que preside César Quintanilla.

En esta primera toma de contacto, los máximos responsables de los dos ayuntamientos y de la organización empresarial han acordado “ir de la mano” para seguir reclamando infraestructuras relacionadas con el agua, el transporte, la movilidad y todas aquellas que beneficien al interés general de las dos ciudades y del conjunto de la provincia, según fuentes del consistorio de la capital alicantina.

Durante el encuentro se han abordado asuntos con la variante de Torrellano, la conexión del Puerto de Alicante con el Corredor ferroviario Mediterráneo, la necesidad de desarrollar más suelo industrial para la implantación de empresas, el desdoblamiento del tercer carril en la A-7 a su paso por la capital alicantina y la mejora y modernización de las áreas empresariales.

También se ha expuesto la necesidad de mejorar las conexiones ferroviarias de ambas ciudades con el aeropuerto internacional Alicante-Elche Miguel Hernández, así como la conexión directa de Elche con la estación de Alta Velocidad, una infraestructura clave para la movilidad, la competitividad económica y la atracción de inversiones en el territorio, han señalado, por su parte, fuentes del ayuntamiento ilicitano.

Además, durante la reunión se ha tratado sobre la importancia de garantizar el agua como recurso estratégico, esencial para el desarrollo económico, social y agrícola de toda la provincia.

Igualmente, la CEV Alicante y los dos alcaldes se han emplazado a próximas reuniones para buscar fórmulas que permitan reforzar la colaboración público-privada que representa esta alianza empresarial e institucional.

Junto a Barcala y Ruz han estado presentes en el encuentro sus respectivos concejales de Empleo, Mari Carmen de España y Samuel Ruiz, además de los vicepresidentes de la organización empresarial, Francisco Javier Gisbert, José Julián Farrell y José Vicente Andreu.

Barcala ha trasladado su felicitación a Quintanilla y su equipo por su reciente elección al frente de la CEV de Alicante, al tiempo que ha agradecido “el trabajo y el buen clima de colaboración” que han primado con sus antecesores en la entidad empresarial, Joaquín Pérez y Salvador Navarro.