El PP señala a la líder del PSPV Morant, "encumbró a un corrupto"

Está todo en la hemeroteca. Fue el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán el que se encargó personalmente de que la ministra de Ciencia, Diana Morant, no tuviese rival. Citó en un despacho de la calle Ferraz a Carlos Fernández Bielsa, secretario general del PSPV en la provincia de Valencia, y a Alejandro Soler, secretario de Política Municipal del PSOE, y no salieron hasta que confirmaron que no forzarían unas primarias contra la candidata que Pedro Sánchez había elegido.

A partir de este momento, sin duda, la ministra ha ido creciendo en el partido empujada por la gestión que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, realizó del día de la dana. «Volem votar» es la consigna que han encabezado los socialistas, sin contar con el apoyo de Compromís, para exigir a Mazón que convoque elecciones.

Pero antes de esto, en los primeros días tras la tragedia, Morant amagó con trabajar con un perfil conciliador, poco dado en la política actual y ofreció sus votos al jefe del Consell para aprobar unos presupuestos. Esta propuesta duró días y Mazón acabó sacándolos adelante con el apoyo de Vox.

Con Morant, Sánchez ha soñado con repetir la «operación Illa», que llevó al ex ministro de Sanidad a la Presidencia de la Generalitat catalana.

Para cumplir este objetivo, Sánchez cuenta con el apoyo de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, sobre la que se centra la actualidad política. Esta es, a su vez, candidata oficial a sacar de la Alcaldía de Valencia a María José Catalá.

Bernabé se ha convertido en el rostro de la oposición a Mazón, y juega, como Morant, en el equipo de Sánchez. Siempre. No se podrá encontrar en ellas ni una sola de declaración que choque con Moncloa.

No obstante, los audios de Koldo García, el ex asesor de Ábalos, han dado un vuelco a la estrategia socialista. En siete meses han pasado de verse de nuevo en las instituciones al estado de «shock».

Observaron sin preocupación las declaraciones de la «fontanera» Leire Díez, aunque sí existía temor a las informaciones que podían ir saliendo del ex ministro, ex secretario de Organización del PSOE y número dos en la lista por Valencia, José Luis Ábalos. Si el registro de la UCO en su casa podía ser esperado, la implicación de Santos Cerdán los ha dejado noqueados.

El PP no está dispuesto a dejar pasar esta oportunidad. No hay más que ver la sesión de control que protagonizó Mazón el pasado jueves. Los casos de corrupción del PSOE le sirven como escudo frente a la gestión de la dana, que refuerza con un mantra: la recuperación es imparable pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez no está a la altura de la misma.

El diputado del PP en Les Corts Fernando Pastor ha exigido la dimisión de Morant y de Bernabé, por «encumbrar a un corrupto como José Luis Ábalos» y por «callar mientras la trama Ábalos-Koldo-Cerdán se rifaba mujeres».

Morant, por su parte, ha seguido respaldando a Sánchez. «Nosotros practicamos la tolerancia cero con esas conductas y con la corrupción» y aunque ha admitido que las grabaciones del caso Koldo les han llenado de «dolor y de indignación», ha insistido en que el PSOE está colaborando con la Justicia.

La ministra ha instado a Feijóo a actuar con la misma contundencia y actuar contra Mazón. «Nosotros hemos tardado siete horas».