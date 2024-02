Diana Morant y lo de la "mujer florero"

Bastante sorprendente resulta que haya habido que esperar a la era de la Inteligencia Artificial para que el PSPV tenga una mujer candidata a liderar el partido para que ahora algunos pretendan que sea una «mujer florero».

Diana Morant (Gandia, 1980) es ingeniera de Telecomunicaciones, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y antes, fue alcaldesa de Gandia. Sin entrar en valoraciones, tiene credenciales para que se le considere lo suficientemente capaz como para construir su propio proyecto político con el equipo que ella decida.

Más todavía si los otros dos candidatos, el secretario general del PSPV en Alicante, Alejandro Soler, y el de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, aceptan retirar su candidatura y no enfrentarse a ella en unas primarias.

Si pensaban que podían ganar, podrían no haber acudido a la llamada del secretario de Organización, Santos Cerdán, y seguir con su «proyecto de renovación del PSPV» en un partido que presume de celebrar primarias tanto como de no hacerlas. No se puede negar, si lo ocurrido esta semana tuviera al PP como protagonista, el PSOE hubiese hablado de «dedazo».

Pretender que la secretaría general de Organización del PSPV no esté controlada por Morant, tal y como hicieron el martes en una reunión cuyo contenido no soportaría su transcripción, es como intentar que la nueva secretaria general del PSPV sea una «mujer florero».

Me extraña que nadie se haya dado cuenta de que esto ni se lleva ni se puede consentir. Tuvo que ser el mismo Pedro Sánchez, el que interviniese para poner orden.

Tras el congreso extraordinario que se celebrará a finales de marzo en Benicàssim, Morant tomará las riendas de un partido que asegura tener vocación de recuperar las instituciones que perdió en 2023.

Que integre a quien quiso retarle debería ser cosa suya. Así que cuanto antes empiece a demostrar de qué es capaz, mejor. De lo contrario, dará motivos para pensar que desde Ferraz la querían para teledirigir el PSPV.